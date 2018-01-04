15 مليار درهم مكاسب سوقية للأسهم بجلستين

واصلت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها القوية للجلسة الرابعة على التوالي مع نهاية تداولات أمس محققة أكبر وتيرة صعود يومية منذ عدة أشهر بدعم مكاسب أسهم البنوك والعقارات ووسط تحسن نسبي في مستويات السيولة. وربح رأس المال السوقي للأسهم نحو 7.57 مليارات درهم بواقع 4.24 مليارات في دبي و3.33 مليارات في أبوظبي، لتصل بذلك المكاسب السوقية خلال جلستين إلى نحو 15 مليار درهم.

أعلى مستوى

وصعد سوق دبي بأكبر وتيرة يومية في 6 أشهر مسجلاً ارتفاعاً بنحو 1.4% أو ما يعادل 47.6 نقطة ليغلق عند 3458.79 نقطة محققاً أعلى مستوياته في شهر ونصف، مع ارتفاع أسهم "إعمار العقارية" وبنك دبي الإسلامي و"أرابتك القابضة".

وربح سوق أبوظبي نحو 39.3 نقطة أو ما نسبته 0.88% مستمراً في مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي ليغلق عند 4481.3 نقطة مسجلاً أعلى مستوياته في شهرين، مع صعود أسهم "بنك أبوظبي الأول" و"الدار العقارية" و"اتصالات".

واقتربت السيولة في السوقين من 600 مليون درهم بعد بلوغها 593.7 مليوناً بواقع 441.09 مليوناً في دبي و152.6 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 379.36 مليون سهم منها 323.27 مليوناً في دبي و56.08 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 5505 صفقات.

وقال عصام قصابية، المحلل المالي لدى "مينا كورب" للخدمات المالية: استمرت أسواق الأسهم المحلية في أدائها الإيجابي للجلسة الثانية على التوالي مصحوباً بمستويات سيولة متوسطة بدعم رئيسي من الأسهم القيادية في مقدمتها "إعمار العقارية" و"بنك أبوظبي الأول".

وأضاف قصابية لــــ "البيان الاقتصادي": الصعود لجلستين متتاليتين بسيولة متواضعة يعد مؤشراً إيجابياً لاسيما أن الصعود المفاجئ سيقابله تضخم في الأسعار وبالتالي عمليات جني أرباح سريعة تدفعنا الى الدخول في موجة هبوط جديدة.

ودعم صعود سوق دبي ارتفاع أسهم "إعمار العقارية" بنسبة 2.92% و"دبي للاستثمار" 2.48% و"أرابتك القابضة" 1.67% و"بنك دبي الإسلامي" بنحو 0.8%، إضافة إلى مكاسب أسهم "إعمار للتطوير" و"إعمار مولز" و"الاتحاد العقارية و"سوق دبي المالي" بنحو 3.78% و1.83% و1.64% و0.89% على التوالي.

وتصدر سهم "جي اف اتش" نشاط السوق من حيث القيم والأحجام بعد تجاوزها 93 مليون درهم بتداول 60.9 مليون سهم من خلال 521 صفقة، وأغلق مستقراً دون تغيير عند 1.52 درهماً.

تحسن

وأوضح قصابية أن السوق دخل في مرحلة تحسن تدريجي ومن المرتقب أن يتلقى دعماً قوياً في الفترة المقبلة مع بدء ظهور محفزات إيجابية على صعيد الشركات منها إعلان "الخليج للملاحة" عن زيادة رأسمالها بهدف توسيع أعمالها.

وأشار قصابية إلى توقعاته بتحسن تدريجي في مستويات السيولة خلال العام الجاري مشيراً إلى أن انخفاضها في الجلسات الأولي من 2018، يرجع إلى استمرار عطلات رأس السنة الميلادية ووجود بعض القلق من ضريبة القيمة المضافة التي لن ولم تؤثر على حركة الأسواق نهائياً. وجاء صعود سوق العاصمة بدعم رئيسي من "بنك أبوبظي الأول" بعد ارتفاع بنسبة 1.91% متصدراً النشاط من حيث القيم بنحو 30 مليون درهم، إضافة إلى مكاسب سهمي "الدار العقارية" و"اتصالات" بنحو 1.33% و0.29% على التوالي.

وحل سهم "منازل العقارية" في صدارة الأنشط من حيث الأحجام بعد تجاوزها 14 مليون سهم بقيمة 8.25 مليون درهم من خلال 81 صفقة، وأغلق منخفضاً بنسبة 1.67%، وحل "الاتحاد الوطني" في المرتبة الثانية بتداول 7.06 مليون سهم وتراجع بنسبة 1.28%.

ترقب

ولفت قصابية إلى أن هناك حالة ترقب في الأسواق لانطلاق موسم الإفصاح عن النتائج السنوية والتوزيعات النقدية والتي ستكون عامل دعم قوي للأسواق، مشيراً إلى أن الأسواق ستواصل مكاسبها في الأيام القادمة ولكن بوتيرة أبطاء لحين ظهور التوقعات لنتائج أعمال عام 2017. واتجهت تعاملات الأجانب في سوق دبي نحو الشراء بعد مشتريات بنحو 204.48 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 175.5 مليون بصافي شرائي 28.96 مليون، ومال الاستثمار المؤسسي نحو الشراء بمشتريات تخطت 193 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 111.93 مليون بصافي شرائي 81.27 مليون.

وفى سوق العاصمة، اتجه الأجانب نحو الشراء بمشتريات جاوزت 112.79 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 97.97 مليون بصافي شرائي 14.8 مليون.

توعية

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مع تحيات هيئة الأوراق المالية والسلع