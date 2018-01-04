190.12 ملياراً ودائع غير المقيمين في البنوك نهاية نوفمبر

استقطبت البنوك العاملة بالدولة ودائع جديدة من خارج الدولة بلغت 6.22 مليارات درهم خلال نوفمبر الماضي فارتفع إجمالي ودائع غير المقيمين لدى القطاع المصرفي الإماراتي إلى 190.12 مليار درهم بأعلى مستوياتها في 9 شهور مقابل 183.9 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي بنمو شهري 3.39% ومقابل 199 مليار درهم بنهاية 2016 و183.2 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2016 بارتفاع 6.92 مليارات درهم بنمو سنوي 3.78%.

ارتفاع قوي

وأكد مصدر مصرفي رفيع المستوى لـ"البيان الاقتصادي" أن الأعوام الستة الأخيرة شهدت ارتفاعاً قوياً في حجم التدفقات المالية من الخارج إلى الدولة المتمثلة في ودائع غير المقيمين لدى البنوك التي بلغت أعلى مستوياتها، حيث استقطبت البنوك العاملة بالدولة ودائع جديدة من خارج الدولة خلال أقل من 6 سنوات (من نهاية 2011 حتى نوفمبر 2017) بلغت 77.7 مليار درهم بنمو إجمالي 69.12% بمعدل نمو سنوي نحو 11.7%.

وأرجع المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه الارتفاع المطرد في التدفقات المالية من الخارج إلى تحسن مناخ الاستثمار وتنوع القنوات الاستثمارية في الدولة وحالة الاستقرار التي تشهدها الإمارات، مما جعلها من أكثر دول المنطقة جذباً للاستثمارات.

وأظهرت إحصاءات رسمية للمصرف المركزي أنه على صعيد التطور الشهري بلغت ودائع غير المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة بنهاية الشهر الأول من عام 2017 196.93 مليار درهم وانخفضت إلى 191.68 مليار درهم بنهاية فبراير، ثم إلى 188.99 مليار درهم في مارس و 184.35 مليار درهم في أبريل، وبلغت 182.23 مليار درهم بنهاية مايو الماضي، وانخفضت مجدداً بنهاية النصف الأول من العام الماضي إلى 179.86 مليار درهم، ثم ارتفعت إلى 184.76 مليار درهم بنهاية يوليو وانخفضت إلى 182.33 مليار درهم بنهاية أغسطس قبل أن تعاود الارتفاع إلى 188.3 مليار درهم في سبتمبر قبل أن تنخفض في أكتوبر وتعاود الارتفاع بقوة في نوفمبر 2017.

حصة الشركات

ووفقاً للإحصاءات فإن الشركات استحوذت على الحصة الأكبر من ودائع غير المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة بنسبة 45.82% من الإجمالي، حيث بلغت 87.11 مليار درهم بنهاية نوفمبر مقابل 82.39 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضيين بنسبة 44.8% من الإجمالي و88.35 مليار درهم بنهاية 2016 بنسبة 44.4% من الإجمالي و73.49 مليار درهم بنهاية 2015 بنسبة 41.34% من الإجمالي.

وأشارت الإحصاءات إلى أن المؤسسات المالية غير المصرفية استحوذت على 34.04% من إجمالي ودائع غير المقيمين بالقطاع المصرفي فبلغت 64.71 مليار درهم بنهاية نوفمبر مقابل 33.66% من إجمالي ودائع غير المقيمين بالقطاع المصرفي بواقع 61.9 مليار درهم بنهاية أكتوبر مقابل 35.23% من الإجمالي بواقع 70.15 مليار درهم بنهاية العام الماضي و54.73 مليار درهم بنسبة 33.03% من الإجمالي بنهاية 2015.

14 %

وأظهرت إحصاءات المصرف المركزي أن ودائع غير المقيمين الأفراد وآخرين استحوذت على 14.09% من الإجمالي، حيث بلغت 26.78 مليار درهم بنهاية نوفمبر مقابل 14.92% من الإجمالي بواقع 27.92 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضيين ومقابل 14.11% من الإجمالي بواقع 28.09 مليار درهم بنهاية العام الماضي، و27.49 مليار درهم بنهاية 2015 بنسبة 16.12% من الإجمالي.

وأوضحت إحصاءات المصرف المركزي أن ودائع غير المقيمين العائدة لحكومات وهيئات دبلوماسية استحوذت على 6.06% من إجمالي ودائع غير المقيمين بالقطاع المصرفي فبلغت 11.52 مليار درهم بنهاية نوفمبر مقابل 6.56% من الإجمالي بواقع 12.06 مليار درهم بنهاية أكتوبر و6.26% من الإجمالي بواقع 12.46 مليار درهم بنهاية 2016 بعد أن بلغت 15.78 مليار درهم بنسبة 6.9% بنهاية 2015.