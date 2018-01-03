10 شركات وساطة تستحوذ على 71% من تداولات سوق دبي

استحوذت 10 شركات وساطة من بين 48 شركة عاملة في سوق دبي المالي على نحو 71% أو ما يعادل 12.23 مليار درهم من إجمالي تعاملات الشركات في ديسمبر الماضي، البالغة نحو 17.2 مليار درهم، من خلال تداول 10.34 مليارات سهم تم تنفيذها من خلال 132.68 ألف صفقة.

وتصدرت «الصفوة مباشر» القائمة حيث بلغت حصتها نحو 2.57 مليار درهم ما يعادل 14.96%، وجاءت «المجموعة المالية هيرميس للتداول» في المرتبة الثانية بحوالي 1.63 مليار درهم بنسبة 9.5% من إجمالي قيم التداول في السوق.

وجاءت في المركز الثالث شركة «أبوظبي التجاري للأوراق المالية» بنحو 1.53 مليار درهم بنسبة 8.911%، تلتها شركة «مينا كورب للخدمات المالية» بنحو 1.25 مليار درهم بنسبة 7.29%، ثم شركة «بين الوساطة للأوراق المالية» بنحو 1.2 مليار درهم بنسبة 6.97%، ثم شركة «الرمز كابيتال» 1.037 مليار درهم بنسبة 6.03%، ثم شركة «أبوظبي الوطني للأوراق المالية» 913.14 مليون درهم بنسبة 5.3%، ثم شركة «المشرق للأوراق المالية» بنحو 745.5 مليون درهم بنسبة 4.33%.

وفي المركز التاسع جاءت شركة « أرقام سيكيوريتيز» بنحو 675.9 مليون درهم بنسبة 3.93%، ثم شركة «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» بحوالي 656.48 مليون درهم وبنسبة 3.81%، و«الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بنحو 643.6 مليون درهم ونسبة 3.74%، يتبعها «الأوراق المالية والاستثمار الإمارات» بنحو 400.8 مليون درهم أو ما يعادل 2.3%، ثم «المتكاملة للأوراق المالية» بحصة 2.13% تعادل 366.8 مليون درهم.

وبلغت حصة شركة «الضمان للأوراق المالية» نحو 2.05% تعادل 352.5 مليون درهم، ثم «الدار للأسهم والسندات» بنحو 329.9 مليون درهم بحصة 1.92% و«الاتحاد للوساطة» بنسبة 1.77% تعادل 304.2 ملايين درهم، يتبعها «دبي الإسلامي للخدمات المالية» بحصة 1.58% أو 272.6 مليون درهم، و«الإمارات الإسلامية للوساطة المالية» بنحو 1.52% و«جلوبال لتداول الأسهم والسندات» بحصة 1.3%.