14 مليار دولار إصدارات صكوك وسندات «ناسداك دبي» 2017

ارتفع إجمالي إصدارات الصكوك والسندات في «ناسداك دبي» إلى نحو 14 مليار دولار في 2017 من خلال 18 إصداراً حسبما ذكرت البورصة المالية العالمية في الشرق الأوسط في إفادة خاصة لـــ«البيان الاقتصادي».

وأضافت أن إجمالي إصدارات الصكوك وصل إلى 10.25 مليارات دولار عبر 11 إصداراً، بينما وصل إصدارات السندات نحو 3.71 مليارات دولار من خلال 7 إصدارات.

موضحةً أن إدراج الحكومة الإندونيسية من الصكوك بواقع 3 مليارات دولار من خلال إصدارين كانت الأكبر في 2017، فيما بلغ إدراجات البنك الإسلامي للتنمية، الذي يتخذ من السعودية مقراً له نحو 2.5 مليار دولار عبر إدراجين الأول بقيمة 1.25 في أبريل والثاني بنفس القيمة في سبتمبر الماضي.

يُذكر أن الحكومة الإندونيسية تعد المُصدر الأكبر في «ناسداك دبي» بقيمة تبلغ 11.5 مليار دولار تمثل عمليات إدراج لـ8 صكوك، فيما يأتي البنك الإسلامي للتنمية في المرتبة الثانية إذ يبلغ عدد إدراجاته الحالية ثمانية بقيمة 10.25 مليارات دولار.

وارتفعت قيمة التداولات على الأسهم المدرجة في «ناسداك دبي» إلى 1.33 مليار دولار بعد تداول 273 مليون سهم خلال 2017، فيما زادت قيم التداولات على العقود المستقبلية لنحو 464 مليون درهم بعد تداول 2.49 مليون عقد.