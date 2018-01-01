السعوديون والأردنيون الأكثر استثماراً في أسهم أبوظبي

جاء المستثمرون السعوديون والأردنيون والبريطانيون في صدارة الجنسيات الأكثر استثماراً في أسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال العام المنصرم 2017، بعدما تخطت تداولاتهم مجتمعة 14 مليار درهم.

ووفق مسح «البيان الاقتصادي»، جاء السعوديون في صدارة الجنسيات من دول مجلس التعاون الخليجي الأكثر استثماراً في الأسهم بواقع 2.76 مليار درهم بواقع 1.39 مليار للمشتريات و1.37 مليار للمبيعات، ثم الكويتيون باستثمار 1.55 مليار درهم، والبحرينيون 1.32 مليار درهم، والعمانيون 700.6 مليون درهم.

وحل الأردنيون في صدارة الجنسيات من الدول العربية الأكثر استثماراً في الأسهم بواقع 3.38 مليارات درهم بواقع 1.68 مليار للمشتريات و1.7 مليار للمبيعات، يتبعهم المصريون باستثمار 1.55 مليار درهم، منها 789.5 مليوناً مشتريات و767.6 مليوناً مبيعات.

وفيما يتعلق باستثمارات الأجانب غير العرب، حل البريطانيون في الصدارة بواقع 8.03 مليارات درهم، منها 4.04 مليارات مشتريات و3.98 مليارات مبيعات، ثم الأمريكيون باستثمار 7.08 مليارات موزعة بواقع 4.25 مليارات مشتريات و2.83 مليار مبيعات، في حين جاء المستثمرون في لوكسمبرغ وسنغافورة في المركزين الثالث والرابع باستثمارات 2.47 مليار و1.13 مليار على التوالي.