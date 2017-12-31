180.5 مليوناً صافي بيع الأجانب من الأسهم المحلية في 2017

بلغ إجمالي تداولات الأجانب في أسواق الأسهم الإماراتية بيعاً وشراء في 2017 نحو 142.65 مليار درهم، موزعة بواقع 71.24 مليار للمشتريات و71.4 مليار للمبيعات، بصافي بيع بلغ 180.5 مليوناً، وفق مسح لـــ «البيان الاقتصادي».

ومالت تعاملات الأجانب في سوق دبي نحو البيع بعد تحقيق مشتريات بنحو 48.9 ملياراً مقابل مبيعات بنحو 50.8 ملياراً بصاف بيعي 1.92 مليار. واتجهت تعاملات الأجانب في سوق أبوظبي نحو الشراء بعد تحقيق مشتريات بنحو 22.28 مليوناً مقابل مبيعات بنحو 20.5 مليوناً بصاف شرائي 1.74 مليار.

ورجح خبراء ومحللون تزايد وتيرة استثمارات الأجانب في الأسواق المحلية خلال العام الجديد 2018.

وقال محمد الأعصر، مدير إدارة التحليل الفني بشركة «أمان» لتداول الأوراق المالية، إن الأسواق المحلية من المرجح أن تشهد زيادة كبيرة في وتيرة الاستثمار الأجنبي خلال العام القادم، خصوصاً في ظل التوقعات بأداء مالي قوي للشركات المدرجة مع تعافي أسعار النفط واستقرارها بعد هبوط حاد في السنوات الماضية.

وأضاف إيهاب رشاد، الرئيس التنفيذي لشركة «الصفوة مباشر» للخدمات المالية: إن الطروحات الأخيرة ومن بينها «إعمار للتطوير» و»أدنوك للتوزيع» إضافة إلى الطروحات الجديدة المرتقبة ستحفز الأجانب والمؤسسات الاستثمارية الأجنبية على الدخول بقوة في الأسواق.