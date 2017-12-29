استبعاد تخفيض التجار هوامش أرباحهم لتحمّل جزء من «المضافة»

أظهر الاستطلاع اليومي لـ«البيان الاقتصادي» عبر «تويتر» و«فيسبوك» والموقع الإلكتروني لـ«البيان» أنه من المستبعد أن يخفض التجار هوامش أرباحهم للمشاركة مع المستهلكين في تحمل جزء من ضريبة القيمة المضافة التي ستدخل حيز التطبيق بالدولة اعتباراً من يوم الاثنين المقبل بواقع 5% على معظم السلع والخدمات.

وجاء في نتيجة الاستطلاع على موقع «البيان الإلكتروني» أن 74 % من المستطلعة آراؤهم أعربوا عن اعتقادهم بأن التجار لن يخفضوا هوامش أرباحهم للمشاركة مع المستهلكين في تحمل جزء من ضريبة القيمة المضافة وبلغت نسبة المتفقين معهم في الرأي بالاستطلاع عبر «تويتر» 80 % من المستطلعة آراؤهم كما اتفق معهم في الرأي بالاستطلاع عبر «فيسبوك» 86 % من المستطلعة آراؤهم.

وقال 26 % من المشاركين في الاستطلاع عبر «البيان الإلكتروني» و20 % من المشاركين عبر «تويتر» و14 % من المشاركين عبر «فيسبوك» إنهم يعتقدون أن التجار سيخفضون هوامش أرباحهم للمشاركة مع المستهلكين في تحمل جزء من الضريبة.