الأسهم تنهي 2017 خضراء بسيولة تخطّت مليار درهم

أنهت أسواق الأسهم المحلية تعاملات أمس آخر جلسات عام 2017، بسيولة لم تحققها منذ عدة أشهر بعد تخطيها مليار درهم مع سيطرة اللون الأخضر على أداء غالبية الأسهم القيادية في قطاعات العقار والبنوك.

وبلغت سيولة السوقين نحو 1.02 مليار درهم بواقع 755.4 مليوناً في دبي و265.76 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 826.15 مليون سهم منها 571.9 مليوناً في دبي و254.15 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 6271 صفقة.

وصعد سوق دبي بنسبة 0.73% تعادل 24.41 نقطة ليستقر عند 3370.07 نقطة بدعم صعود أسهم «إعمار العقارية» و«أرابتك القابضة» و«بنك دبي الإسلامي»، فيما ربح سوق أبوظبي 29.04 نقطة أو ما نسبته 0.66% ليغلق عند 4398.44 نقطة بدفع من أسهم البنوك و«اتصالات».

وخلال تداولات الأسبوع الماضي، ارتفع سوق دبي بنسبة 0.15% أو ما يعادل 4.98 نقاط ليستمر في مكاسبه للأسبوع الثاني على التوالي، فيما ربح سوق العاصمة 49.29 نقطة أو ما نسبته 1.13% مواصلاً صعوده للأسبوع الثالث على التوالي.

نشاط

وقال المحلل المالي وخبير أسواق الأسهم عمرو حسين، اختتمت الأسواق المحلية أخر جلسات عام 2017 بأداء فاق التوقعات بعدما تخطت السيولة حاجز المليار درهم للمرة الأولى منذ عدة أشهر وسط عمليات شراء انتقائية على أسهم مختارة، إضافة إلى صفقات نقل ملكية على سهم «الصفوة مباشر».

وتصدر سهم «دريك آند سكل» نشاط سوق دبي بسيولة تجاوزت 187 مليون درهم وأغلق مرتفعاً 2.73%، وحل «الصفوة مباشر» في المرتبة الثانية بسيولة 145.9 مليون درهم مع استمرار عمليات نقل الملكية داخل الشركة وأغلق متراجعاً 9.9%. بينما تصدر «دانة غاز» نشاط سوق العاصمة بسيولة 196.9 مليوناً وارتفع 2.53%.

محرك

وأضاف حسين لـــ «البيان الاقتصادي»: كانت أسهم العقارات المحرك الرئيسي لصعود سوق دبي خصوصا سهم «إعمار العقارية» الذي نجح في استرداد جانب كبير من خسائره على مدار الجلسات الخمس السابقة.

وعززت الأسهم القيادية أداء سوق دبي مع ارتفاع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 2.36% و«أرابتك» بنسبة 0.85% و«بنك دبي الإسلامي» بنسبة 0.16%، إضافة إلى مكاسب أسهم «أرامكس» و«الاتحاد العقارية» و»إعمار مولز» بنحو 2.38% و1.67% و0.47% على التوالي.

دعم

وأشار حسين إلى أن أسهم الاتصالات والاستثمار والطاقة في أبوظبي كانت الداعم الرئيسي لأداء سوق العاصمة بفضل النشاط المستمر على سهمي «اتصالات» و«دانة غاز» وهو ما عزز كثيراً من مستويات السيولة.

ودعم صعود سوق العاصمة مكاسب سهم «اتصالات» بنسبة 2.64%، و«أدنوك للتوزيع» بنسبة 1.53%، كما ارتفع سهما «مصرف الشارقة الإسلامي» و«الاتحاد الوطني» بنسبة 0.74% و0.26% على التوالي.

وتوقع حسين ارتفاع شهية الاستثمار لدى المتعاملين في تداولات العام الجديد وسط تفاؤل بالأداء القوي للاقتصاد الوطني وتعافي أسعار النفط واقترابها من مستويات لم تحققها منذ عامين ونصف، إضافة إلى الأداء المالي الجيد للشركات المدرجة.