57 % يرون تأثيرها محدوداً على توجهات استخدام وسائل النقل في الدولة

أظهر الاستطلاع اليومي لـ «البيان الاقتصادي» عبر «تويتر» و«فيسبوك» والموقع الإلكتروني لـ «البيان» أن ضريبة القيمة المضافة التي ستدخل حيز التطبيق محلياً اعتباراً من الاثنين المقبل بواقع 5% على السلع والخدمات ستكون محدودة التأثير على توجهات استخدام وسائل النقل بالدولة وأن عدم ارتفاع نسبة الضريبة سيجعل غالبية أفراد المجتمع يفضلون استمرار استخدام سياراتهم الخاصة وعدم التحول إلى وسائل النقل العامة.

وجاء في نتيجة الاستطلاع على موقع «البيان الإلكتروني» أن 57 % من المستطلعة آراؤهم لن يتجهوا بصورة أكبر في 2018 لاستخدام وسائل النقل العام لعدم دخولها ضمن نظام ضريبة القيمة المضافة بدلا من سياراتهم الخاصة، بينما بلغت نسبة المتفقين معهم في الرأي بالاستطلاع عبر «تويتر» 64% من المستطلعة آراؤهم كما اتفق معهم في الرأي بالاستطلاع عبر «فيسبوك» 61 % من المستطلعة آراؤهم.

وقال 43 % من المشاركين في الاستطلاع عبر البيان الإلكتروني و36 % من المشاركين عبر «تويتر» و39 % من المشاركين عبر «فيسبوك» إنهم سيعدلون اختياراتهم وسيتجهون بصورة أكبر لاستخدام وسائل النقل العام بدلاً من استخدام سياراتهم الخاصة.

وأعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن رسوم نظام «سالك» والمواصلات العامة في الإمارة معفاة من ضريبة القيمة المضافة لأن هذه الرسوم تعدّ من الرسوم السيادية التي لا تطبّق عليها الضريبة.

كما أعلن مركز النقل المتكامل في أبوظبي أن كافة الخدمات المقدمة للجمهور الخاصة بالنقل المحلي للركاب معفية بشكل كامل من ضريبة القيمة المضافة، مشيرا إلى أن كافة الأنظمة الخاصة بمركبات الأجرة والحافلات والنقل البحري التابع للدائرة لا تدخل ضمن النظام الضريبي الذي سيتم تطبيقه مطلع العام المقبل 2018 لأنها تعدّ رسوماً سيادية لا تطبّق عليها الضريبة.