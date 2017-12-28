بنك الإمارات دبي الوطني يقدم خدمات التقاص

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أمس، عن توقيع اتفاقية لتقديم خدمات التقاص لشركة شروق للأسهم والسندات، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها.

ويعد البنك حالياً أول كيان مالي في دولة الإمارات يحصل على الموافقة اللازمة من هيئة الأوراق المالية والسلع لمزاولة نشاط التقاص، ويصبح أول «عضو تقاص عام» يقوم بتوفير خدمات التقاص والتسوية للتداول في أسواق الأسهم في الدولة. وأقيم حفل التوقيع بحضور خالد الشيخ، مدير إدارة الترخيص في هيئة الأوراق المالية والسلع؛ وعدد من كبار المسؤولين في سوق دبي المالي؛ سوق أبوظبي للأوراق المالية؛ بنك الإمارات دبي الوطني وشركة شروق للأسهم والسندات.

وبهذه المناسبة، قال طارق بن هندي، نائب رئيس تنفيذي ورئيس المنتجات والخدمات الاستشارية لدى مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «باعتبارنا أول عضو تقاص عام مؤهل في أسواق الأسهم بالدولة، فإننا نحظى بمكانة فريدة لنوفر لأعضاء التداول في دولة الإمارات مجموعة من الأدوات والمنتجات، إضافة إلى إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية، ما يسهم في تعزيز كفاءتهم التشغيلية والكُلفة الفعلية.

ويسعدنا في هذا الإطار أن نقدم خدماتنا الموثوقة إلى شروق للأسهم والسندات، ونتطلع إلى مواصلة دعم مشاركين إضافيين في التداول في الأسواق المالية بالدولة». من جانبه، قال حسن الشامسي، رئيس مجلس إدارة «شروق للأسهم والسندات»: «نتوجه بالشكر لبنك الإمارات دبي الوطني على النهج المتكامل الذي يقدمه لعمليات التسوية في أسواق الأسهم، والذي من شأنه تعزيز الإمكانات في أسواق الأسهم في الدولة. ونتطلع قدماً إلى العمل عن كثب مع البنك على معاملاتنا».