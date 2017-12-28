«الخليج للتمويل» توسّع نطاق منتجاتها وخدماتها

وقّعت شركة الخليج للتمويل، اتفاقية شراكة مع مؤسسة الأعمال للخدمات، أحد مراكز الخدمة «تسهيل»، لتوسيع شبكة التوزيع والخدمات الخاصة بها. إذ تولى كل من مصطفى خريبة المدير وعضو مجلس إدارة شركة الخليج للتمويل، وغانم الآغا الرئيس التنفيذي لمؤسسة الأعمال للخدمات، التوقيع على اتفاقية الشراكة.

وتشكل هذه الشراكة، رابع اتفاقية تعاون من نوعها تعقدها شركة الخليج للتمويل خلال الشهرين المنصرمين مع عدد من مراكز الخدمة «تسهيل» العاملة في دولة الإمارات، تنفيذاً لخطتها الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز وتوسيع نطاق منتجاتها وخدماتها خارج إطار نشاط الإقراض التقليدي.

تتخذ مؤسسة الأعمال للخدمات من طريق المطار في أبوظبي مقراً لها، وهي أحد مراكز الخدمة الحصرية «تسهيل» المرخصة من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات وغيرها من الهيئات الحكومية الإماراتية، لتقديم الخدمات الحكومية المركزية. بموجب تلك الشراكة أصبح بإمكان مؤسسة الأعمال للخدمات أن توفر لزبائنها عدداً من الخدمات العائدة لشركة «الخليج للتمويل»، تشمل إصدار الضمان المصرفي للعمال والدرهم الإلكتروني.

وقال مصطفى خريبة في معرض تعليقه على هذه الشراكة: «يسرنا في شركة الخليج للتمويل أن نتعاون مع مؤسسة الأعمال للخدمات، ونتطلع قدماً للبناء على تلك العلاقة لتنويع قاعدتنا من قنوات التوزيع والخدمة».

وأضاف خريبة: «في إطار توجهنا لتوسيع نطاق محفظة المطلوبات لدى «الخليج للتمويل» عبر خدمة إيداع الضمانات المصرفية للعمال التي نقدمها لعملائنا، نتطلع إلى المثابرة على إقامة شراكات مماثلة مع العديد من مراكز خدمة «تسهيل» المنتشرة في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة».

تقتضي الإشارة إلى نجاح شركة الخليج للتمويل، منذ تعيين مجلس الإدارة الجديد في ديسمبر من العام 2016، في طرح وتنفيذ عدد من المبادرات الاستراتيجية، ما ساهم في عودتها إلى تسجيل الأرباح خلال الفترة المنقضية من العام الجاري، وهي تتمتع اليوم بكافة المقومات لتنمية وتطوير أعمالها.