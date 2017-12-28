مشتريات انتقائية على الأسهم القيادية تُربح الأسواق 5.6 مليارات

عززت عمليات شراء انتقائية على الأسهم القيادية من أداء الأسواق المحلية في ختام تداولات أمس، لتربح 5.6 مليارات درهم، وسط نشاط إيجابي على أسهم البنوك والعقار والاستثمار، وسط قفزة في السيولة بعد تنفيذ صفقة نقل ملكية على «الصفوة مباشر» في سوق دبي.

وصعد سوق دبي بنسبة 0.4% أو ما يعادل 13.45 نقطة، ليغلق عند 3345.66 نقطة، ليربح 368.8 مليون درهم، مستمداً الدعم من أسهم «دبي للاستثمار» و«أرابتك القابضة» و«بنك دبي الإسلامي»، بينما قلص تراجع «إعمار العقارية» من وتيرة المكاسب.

وربح سوق أبوظبي 49.59 نقطة أو ما نسبته 1.15%، وهي أكبر وتيرة مكاسب يومية في أسبوعين، ليغلق عند 4369.4 نقطة بمكاسب سوقية جاوزت 5.2 مليارات درهم، بدعم رئيسي من مكاسب سهم «أبوظبي الأول» و«اتصالات» و«الدار العقارية».

4367 عملية

وارتفعت سيولة السوقين إلى 851.7 مليون درهم، بواقع 252.7 مليون في أبوظبي، و598.97 مليون في دبي، بعد تنفيذ صفقة بقيمة 294.5 مليون، وجرى تداول 545.5 مليون سهم في السوقين، منها 446.38 مليون في دبي، و99.2 مليون في أبوظبي، من خلال تنفيذ 4367 عملية.

وقال إيهاب رشاد، الرئيس التنفيذي لشركة «الصفوة مباشر» للخدمات المالية، إن ارتفاع السيولة في سوق دبي أمس، جاء بعد تنفيذ صفقة على أسهم «الصفوة»، بعد قيام شركة «مباشر القابضة» بشراء حصة في إطار إعادة هيكلة ملكيات بهدف تعزيز حضور المجموعة في الإمارات.

وتصدّر سهم «الصفوة مباشر» نشاط السوق، أمس، بعد تنفيذ 18 صفقة على نحو 267.7 مليون سهم بقيمة 294.5 مليون درهم، وأغلق منخفضاً بنسبة 10%، وحل سهم «إعمار العقارية» في المرتبة الثانية من حيث النشاط بالقيمة بنحو 76.3 مليون، لكنه أغلق متراجعاً 0.88%.

وأضاف رشاد لــ«البيان الاقتصادي»: كان أداء الأسواق أمس، جيداً بدعم عمليات شراء انتقائي على الأسهم القيادية في معظم القطاعات، ما يبشر بنشاط قوي في العام الجديد 2018 الذي من المتوقع أن يشهد انتعاشه كبيرة على صعيد المؤشرات والأسهم.

وقاد صعود سوق دبي المكاسب المتفاوتة للأسهم القيادية، من بينها «دبي الإسلامي» بنسبة 0.33% و«أرابتك القابضة» 0.43% و«دبي للاستثمار» 1.26%، إضافة إلى مكاسب أسهم «إعمار مولز» و«داماك» و«سوق دبي المالي» بنحو 2.91% و0.9% و0.61% على التوالي.

دعم

واتفق مع الرأي السابق، كفاح محارمة، المدير التنفيذي لشركة الدار للخدمات المالية، مشيراً إلى أن الأسواق أغلقت في المنطقة الخضراء، أمس، حيث صعد سوق أبوظبي بدعم رئيسي من سهمي «اتصالات» و«أبوظبي الأول».

ودعم سهم «بنك أبوظبي الأول» صعود سوق العاصمة بعد ارتفاع بنسبة 1.48%، متصدراً نشاط السوق من حيث القيم بنحو 115.43 مليون درهم، فيما تصدر «دانة غاز» النشاط من حيث الأحجام بنحو 37.19 مليون سهم، وأغلق مرتفعاً 2.6%.

كما عززت أسهم «اتصالات» و«الدار العقارية» من وتيرة الصعود بعد ارتفاعهما بنحو 1.19% و0.92% على التوالي، إضافة إلى مكاسب «بنك أبوظبي التجاري» بنحو 1.8% و«إشراق» 1.41% و«مصرف أبوظبي الإسلامي» 0.53%.

وأضاف محارمة لــ«البيان الاقتصادي»: نتوقع في 2018، أن يكون النشاط الأقوى لأسهم الشركات ذات الأساسيات المالية الجيدة، والتي تتمتع بأرباح وإيرادات قوية، وعادة ما يلجأ إليها المستثمرين في ظل شح السيولة التي تعانيها الأسواق.

إفصاحات

أعلنت شركة الصفوة مباشر للخدمات المالية تغييراً في نسب ملكية المستثمرين، لتصبح حصة «مباشر» البحرينية 28.75%، و«مباشر القابضة» نحو 47.45%.

اعتمدت شركة أسمنت الاتحاد الموازنة التقديرية لعام 2018.

ناقش مجلس إدارة شركة تكافل الإمارات في اجتماعه، أول من أمس، مستجدات صفقة الاستحواذ على شركة تكافل الهلال، كما وافق على إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس.