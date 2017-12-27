«الإمارات دبي الوطني ريت» تستحوذ على مركز تسوّق

استحوذت شركة الإمارات دبي الوطني ريت (سي إي آي سي) المحدودة، المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والخاضعة لإدارة شركة الإمارات الوطني لإدارة الأصول المحدودة، على مركز تسوّق مجتمعي في واحة دبي للسيليكون من شركة سوق إكسترا المحدودة مقابل 210 ملايين درهم، وتصل قيمة المرحلة الأولى إلى 84 مليون درهم.

وتسهم عملية الاستحواذ الاستراتيجية هذه في تنويع محفظة الأصول العقارية البديلة لشركة الإمارات دبي الوطني ريت وتحسين وضع عوائدها من مدخول الإيجارات.

وكانت سوق إكسترا المتخصصة في إدارة وتطوير مراكز التسوّق والعقارات المتعددة الاستخدام في الإمارات العربية المتحدة قد أطلقت مركز سوق إكسترا المجتمعي في واحة دبي للسيليكون في يناير 2017.

وتمتد المرحلة الأولى من المركز على مساحة تأجيرية إجمالية تبلغ 36,000 قدم مربع ويضمّ 42 محلًا تجاريًا مؤجرًا بالكامل لكبرى الشركات، من ضمنها سلسلة كارفور ودجاج كنتاكي وماكدونالدز وستاربركس. وتجدر الإشارة إلى أن كافة مداخيل الإيجارات مضمونة لسنتين، علمًا أن هذه الصفقة أبرمت بناءً على مشورة اكافنديش ماكسويل ونايت فرانك لسوق إكسترا.

تنويع

وفي تعليقه على صفقة الاستحواذ، قال أنتوني تايلور، مدير الصندوق العقاري بشركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول: «تسهم عملية الاستحواذ هذه في تنويع مزيج أصول شركة الإمارات دبي الوطني ريت لتشمل البيع بالتجزئة، كما ستحسّن عوائد مدخول الإيجارات بالمحفظة الاستثمارية.

وفي هذا الإطار، سيتم شراء كلتا المرحلتين من هذا المشروع الكائن في موقع مميز باستخدام تسهيلاتنا التمويلية الحالية، مع عائد صافٍ على المال بنسبة 8%، مما يوفر للمساهمين عوائد مرفوعة صافية على الأسهم بنسبة 11%.

نحن سعداء بالتقدم الذي تحقق منذ إدراجنا في مارس 2017؛ ففي غضون تسعة أشهر فقط، أتممنا التخصيص الكامل لرأس المال الذي جمعناه عند الإدراج وأتممنا تسهيلاتنا التمويلية الحالية بالكامل، بما يتوافق مع استراتيجية النموّ التي نتبعها من أجل الاستحواذ على أصول مشغولة بنسبة 100%».

تسهيلات

واستحوذت شركة الإمارات دبي الوطني ريت على مركز التسوّق المجتمعي باستخدام تسهيلاتها التمويلية الحالية بعائد إجمالي يبلغ 9.9% وعائد صافٍ يبلغ 8.0%. كما أبرمت الشركة اتفاقًا للاستحواذ على المرحلة الثانية من المشروع حال إتمامه في الربع الأخير من عام 2018، بعائد صافٍ يبلغ 8% أيضًا.

ومن شأن عملية الاستحواذ أن ترفع من نسبة القرض إلى القيمة في مجمل المحفظة الاستثمارية إلى 36% بعد المرحلة الأولى و42% بعد المرحلة الثانية، وهي دون السقف المستهدف البالغ 45%. وتشمل المرحلة الثانية من سوق إكسترا في واحة دبي للسيليكون مشروعًا توسعيًا يمتد على مساحة 55,000 قدم مربع على هيئة ساحة ذات طابع أوروبي للعامة لها أرضية من الحصى

ويركز تخطيط محلات التجزئة على الخدمات المجتمعية الأساسية، بما يشمل مركزًا طبيًا إقليميًا، ودار حضانة للأطفال، ومركز لياقة بدنية شهير، وفعاليات ترفيهية قائمة على الأنشطة، ومطاعم داخلية وخارجية رفيعة المستوى تقدم المأكولات والمشروبات إلى جانب مطاعم الوجبات السريعة.

تدفقات

ومن جهته، قال بن جانلي، المدير التنفيذي في سوق إكسترا: «تؤكد صفقتنا مع شركة الإمارات دبي الوطني ريت قوة وتميز نموذج عمل سوق إكسترا.

حيث يتم تطوير الأصول المؤسسية، وتأجيرها مسبقًا وتسليمها فوراً للمستثمرين والمؤسسات التي تسعى إلى تحقيق تدفقات نقدية مستدامة. ويأتي بيع أصول المرحلة الأولى من المركز والبيع المتقدم للمرحلة الثانية ليؤكد سجلاً حافلاً بالنجاحات لسوق إكسترا ومستثمريها الفرديين والسياديين البارزين على مدى 10 سنوات».

وقال آندرو لوف، رئيس الاستثمار في كافنديش ماكسويل وجوزيف موريس، ورئيس قسم الأسواق الرأسمالية في نايت فرانك: «تسلط هذه الصفقة الضوء على استمرار الطلب على الأصول العقارية ذات الجودة العالية والمدرة للدخل في الإمارات.

فيما يعد استحواذ شركة الإمارات دبي الوطني ريت على مركز سوق إكسترا المجتمعي دليلًا على الجودة المؤسسية للمركز الذي يتميز بموقعه ضمن مراكز مجتمعية بارزة، الذي بدوره سيعزز استفادة شركة الإمارات دبي الوطني ريت بشكل أكبر عند الانتهاء من المرحلة الثانية لافتتاح المركز في عام 2018».

وشملت عمليات الاستحواذ الأخرى التي قامت بها شركة الإمارات دبي الوطني ريت في العام الحالي «سكن يونينيست الطلابي» في دبي لاند و«مدرسة ساوث فيو» في مجمع رمرام والمبنى المكتبي «ذا إيدج» في مدينة دبي للإنترنت.

295

بلغ صافي قيمة أصول شركة الإمارات دبي الوطني ريت 295 مليون دولار في 30 سبتمبر 2017. وكانت الشركة قد أعلنت في أكتوبر 2017 عن استثمار كامل عوائدها البالغة 105 ملايين دولار من عملية إدراجها في ناسداك دبي في مارس 2017، وقد أتمت بالكامل تسهيلاتها المالية الإسلامية الحالية البالغة 191 مليون دولار.

وبعد الاستحواذ على المرحلة الأولى من سوق إكسترا في مدينة دبي للسيليكون، ارتفعت القيمة الإجمالية لمحفظة الأصول العقارية للشركة إلى 466 مليون دولار (1.7 مليار درهم).