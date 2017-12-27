«دو» تبسّط التسجيل الضريبي لعملائها من المؤسسات

طورت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، «دو»، مزود خدمات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات، لعملائها عبر الإمارات عملية تسجيل بسيطة في ضريبة القيمة المضافة عن طريق الإنترنت للعملاء من المؤسسات لإدخال رقم التسجيل الضريبي الخاص بهم وتسهيل عملية استرداد الضرائب من الفواتير المدفوعة لـ«دو».

وأطلقت الشركة نموذجاً بسيطاً للحصول على أرقام التسجيل الضريبي الخاصة بعملائها من المؤسسات بحسب توجيهات الهيئة الاتحادية للضرائب، وستتم هذه عملية تسجيل الرقم الضريبي، بهدف تمكين العملاء من المؤسسات والجهات الحكومية التصريح عن الضرائب التي دفعوها في فواتير «دو».

وبالتالي إمكانية استردادها مباشرة من الحكومة بما يتماشى مع لوائح القانون الضريبي الجديد بدولة الإمارات. وكانت «دو» قد بدأت منذ الشهر الماضي بالتواصل مع عملائها بشكل مباشر لتوضيح الآلية التي سيتم فيها تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدماتها ومنتجاتها.

وبالإضافة إلى هذه الجهود، سيسهم نموذج التسجيل الجديد، الذي أطلقته الشركة بتعزيز فهم العملاء ومعرفتهم عبر جمع المعلومات اللازمة منهم رقمياً بواسطة بوابة إلكترونية، تم تصميمها لتبسيط عملية تسليم أرقام التسجيل الضريبية الخاصة بالشركات.

تعزيز

وقال فهد الحساوي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «نسعى من خلال هذه الجهود إلى تعزيز مستوى شفافيتنا في التعامل مع عملائنا وضمان حصولهم على صورة كاملة حول قانون ضريبة القيمة المضافة قبل تطبيقها بشكل رسمي بداية العام.

ومن خلال إطلاق عملية بسيطة وسلسة لمساعدة عملائنا من المؤسسات على تقديم أرقام التسجيل الضريبية الخاصة بهم، ونهدف إلى توفير طريقة مبتكرة ومريحة لتعزيز وعي وفهم العملاء، فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، بما ينسجم مع توجيهات الحكومة بما يعزز ثقة العملاء وشعورهم بالبقاء، مطلعين على كل ما يرتبط بهذه الضريبة».