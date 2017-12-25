بنك أبوظبي الأول أفضل مدير أصول في الإمارات لعام 2017

حصد بنك أبوظبي الأول، جائزة أفضل مدير أصول في دولة الإمارات لعام 2017 والمقدمة من قبل مجموعة جلوبال إنفستور. وتسلّم ممثلو البنك الجائزة خلال قمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإدارة الأصول والتجارة التي عقدت في دبي.

وقال ديفيد روثون، رئيس إدارة الاستثمار في بنك أبوظبي الأول: «تعكس هذه الجائزة الجهود الحثيثة التي يبذلها كافة أفراد أسرة بنك أبوظبي الأول، وهي تعزز كذلك مكانتنا الرائدة كمدير للأصول في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويركز البنك بشكل كبير ليكون الخيار الأول كمستشار إقليمي للثروات؛ لذلك فنحن نلتزم بتوفير أفضل الخبرات والمنتجات والخدمات الرائدة على مستوى السوق لتلبية الاحتياجات المالية للعملاء وتحقيق أهدافهم». وكان بنك أبوظبي الأول أحد الرعاة الذهبيين لقمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإدارة الأصول والتجارة لهذا العام.