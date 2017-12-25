عزوف المستثمرين يتسبّب بهبوط أسواق الأسهم

تراجعت أسواق الأسهم في ختام تعاملات أمس، وسط عزوف المستثمرين مع قرب عطلات رأس السنة الميلادية، وسط تراجع ملحوظ في مستويات السيولة، لتهبط إلى أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات.

وانخفض سوق دبي بنسبة 0.48% أو ما يعادل 16.28 نقطة ليغلق عند 3348.81 نقطة مع تراجع أسهم «أرابتك القابضة» و«دبي للاستثمار» و«إعمار العقارية»، فيما خسر سوق العاصمة 23.6 نقطة أو ما نسبته 0.54% ليصل إلى 4325.52 نقطة بضغط تراجع «اتصالات» و«دانة غاز».

وانحسرت مستويات السيولة لأدنى مستوياتها منذ عدة أشهر لتصل إلى 207.7 ملايين درهم، بواقع 181 مليوناً في دبي و26.68 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 145.35 مليون سهم منها 123.4 مليوناً في دبي و21.9 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 2519 صفقة.

محفزات

وقال جمال عجاج مدير مركز الشرهان للوساطة المالية في الأسهم والسندات، شهدت الأسواق أداء ضعيفاً أمس من حيث المؤشرات والسيولة التي تراجعت لمستويات متدنية لم نشهدها منذ فترة طويلة نتيجة إحجام المستثمرين عن الشراء.

وأضاف عجاج لـــ «البيان الاقتصادي»: عادة تشهد الأسواق نشاطاً جيداً مع اقتراب نهاية العام لكن ما يحدث الآن مغاير للواقع لا سيما في ظل التوقعات بظهور محفزات إيجابية جديدة وتوقعات بشأن نتائج أعمال 2017.

وتابع عجاج: ‏نأمل أن يكون هناك تغيير في أداء ‏الأسواق خلال الفترة المقبلة خصوصاً أن الأسعار الحالية تتداول عند مستويات جاذبة ومن المتوقع أن تحقق عوائد مرتفعة مقارنة بالقنوات الاستثمارية الأخرى مثل العقارات والودائع البنكية.

وضغط على سوق دبي هبوط سهم «أرابتك القابضة» بنسبة 1.26% و«دبي للاستثمار» 1.23% و«إعمار العقارية» 0.7%، فيما تصدر سهم «مصرف السلام ــ البحرين» النشاط من حيث القيم والأحجام بعد تجاوزها 40.1 مليون سهم بقيمة 40.6 مليون درهم وأغلق مرتفعاً 6.12%.

عزوف

اتفق مع الرأي السابق، عصام قصابية المحلل المالي لدى «مينا كورب» للخدمات المالية، مشيراً إلى وجود حالة عزوف في الأسواق بسبب اقتراب عطلات رأس السنة الميلادية، وهو ما أثر بشكل كبير على حركة التداولات وانخفاض السيولة لمستويات متدنية.

وجاء هبوط سوق العاصمة مدفوعاً بتراجع سهم «اتصالات» بنسبة 2.03% وتصدر النشاط من حيث القيم بنحو 6.05 ملايين درهم، كما ضغطت أسهم الطاقة على أداء السوق مع انخفاض سهم «طاقة» بنسبة 1.79% و«دانة غاز» بنحو 1.45%.

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