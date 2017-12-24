«الاتحاد الوطني» يحصل على جائزة المبادرات المصرفية

حصل محمد نصر عابدين الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الاتحاد الوطني على جائزة النسر العربي في مجال الإنجازات المصرفية المتميزة في عالم المصارف والمال والأعمال على مستوى الوطن العربي من قبل المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية وأكاديمية تتويج للتميز والجودة.

وتسلم الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني الجائزة والوشاح من اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي رئيس جمعية الإمارات للتخطيط الاستراتيجي ومساعد القائد العام لشؤون الجودة والتميز- شرطة دبي، في حفل التتويج الكبير للقيادات المصرفية والمصارف العربية أخيراً بفندق انتركونتننتال فستيفال سيتي بدبي، وضم حفل التتويج عدداً من المؤسسات من مختلف الدول العربية والشخصيات العربية البارزة والدبلوماسية.

إن تتويج نخبة من القيادات والمصارف العربية تحديداً، يأتي تقديراً لجهود كبيرة قامت بها وساهمت في دعم اقتصاديات المؤسسات المعنية من مختلف البلدان العربية.

وقال محمد نصر عابدين: « إن اختيارنا لهذه الجائزة للمرة الثانية بعد أن حصلنا عليها عام 2013 على مستوى الوطن العربي يعد تقديراً للإنجازات التي تحققت في مجموعة بنك الاتحاد الوطني على مدى السنوات الماضية وهو أمر نعتز به، ولا يسعني إلا أن أشكر القائمين على هذه الجائزة واهتمامهم المقدر لإرساء قيم التميز والجودة على مستوى الوطن العربي، وهو ما يعكس المرتبة المتقدمة التي تحتلها دولة الإمارات والتي يواكبها بنك الاتحاد الوطني بامتياز شهدت به أبرز المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية.

وأضاف عابدين قائلاً: « إن حصولنا على هذا التقدير يضع على عاتقنا مسؤولية أكبر للحفاظ عليها من خلال التزامنا نحو عملائنا ومساهمينا وموظفينا».