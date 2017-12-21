72.6 ملياراً ودائع حكومية تجذبها البنوك بنمو سنوي 42%

سجلت السيولة المحلية ارتفاعا قويا بارتفاع عرض النقد الوسطي ( ن2) الذي يمثل المؤشر الأفضل لمدى توفر السيولة بالاقتصاد الوطني تريليوناً و 248.8 مليار درهم بنهاية الشهر الماضي مقابل تريليون و244.1 مليار درهم بنهاية أكتوبر2017 بزيادة 4.7 مليارات درهم بنمو شهري 0.4% ومقابل تريليون و 225.5 مليار درهم بنهاية 2016 بزيادة 23.3 مليار درهم بنمو 1.9% في 11 شهرا الأولى من العام الحالي.

وأظهرت إحصاءات رسمية أصدرها المصرف المركزي أمس أن عرض النقد الوسطي (ن2) الذي يحتوي على العملة المتداولة خارج البنوك بالإضافة إلى مختلف ودائع القطاع الخاص المقيم بالدولة سجل ارتفاعا سنويا بلغت قيمته 35.9 مليار درهم بنسبة 2.96 % مقارنة بتريليون و212.9 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2016 .

فيما بلغت قيمة شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي لامتصاص السيولة الفائضة لدى البنوك 116.6 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي مقابل 96.1 مليار درهم بنهاية نوفمبر2016 بارتفاع بلغ 20.5 مليار درهم بنمو سنوي 21.33 % ومقابل 108.2 مليارات درهم في نهايــة 2016 و118.7 مليار درهم في أكتوبر الماضي بانخفاض شهري بلغ 2.1 مليار درهم بنسبة 1.77 %.

الودائع شبه النقدية

وأوضحت البيانات أن الودائع الحكومية بالقطاع المصرفي ارتفعت لمستوى قياسي جديد بأعلى مستوياتها في أكثر من 5 سنوات وبلغت 245.5 مليـــــار درهم في نهايــة الشهر الماضي مقابل 172.9 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2016 .

حيث اجتذبت البنوك ودائع حكومية جديدة في عام (من نوفمبر 2016 حتى نوفمبر 2017) بلغت 72.6 مليار درهم بنمو سنوي 41.99 % ومقابل 223.2 مليـــــار درهم في نهايــة أكتوبر الماضي وبانخفاض شهري بلغ 500 مليون درهم بنسبة 9.99 % ومقابل 185.4 مليار درهم في نهايــة 2016.

وبلغ النقد المتداول خارج البنوك 67.5 مليار درهم مقابل 62.8 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2016 و65.1 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي و62.3 مليار درهم في نهاية 2016.

وأوضحت الإحصائيات أن الودائع شبه النقدية بالقطاع المصرفي الإماراتي التي تتألف من الودائع الادخارية ولأجل للمقيمين والتأمينات التجارية بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية بلغت 758.5 مليار درهم مقابل 752.1 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2017 و740.3 مليار درهم بنهاية نوفمبر2016 و751.5 مليـــــار درهم في نهايــة 2016.

ووفقا للبيانات الإحصائية المتعلقة بالمجاميع النقدية لدولة الإمارات قفز عرض النقد (ن1) الذي يحتوي على النقد المتداول لدى الجمهور والنقد لدى البنوك زائداً الودائـــع النقديـــة التي تشمل الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك صاعدا إلى 490.3 مليـــــار درهم في نهايــة نوفمبر مقابل 492 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضيين و474.1 مليار درهم في نهايــة 2016.

فيما ارتفع عرض النقـــد (ن3) الذي يحتوي على العملة المتداولة خارج البنوك بالإضافة إلى مختلف ودائع القطاع الخاص المقيم في الدولة والودائع الحكومية إلى تريليون و494.3 مليار درهم مقابل تريليون و 467.3 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2017 وتريليون و385.8 مليار درهم بنهاية نوفمبر2016 وتريليون و 411.4 مليـــــار درهم في نهايــة 2016.

العملات الأجنبية

وكشفت الإحصاءات عن أن المصرف المركزي رفع أصوله بالعملات الأجنبية إلى 330.34 مليار درهم بنهاية الشهر الماضي مقابل 322.06 مليار درهم بنهاية أكتوبر و285.16 مليار درهم بنهاية نوفمبر2016 و310.91 مليارات درهم بنهاية العام الماضي بارتفاع 8.28 مليارات درهم خلال نوفمبر بنسبة 2.57 % .

وأضاف احتياطيات أجنبية جديدة بقيمة 45.18 مليار درهم على مدى عام (من نوفمبر 2016 حتى نوفمبر 2017) بنمو سنوي 15.84% وبزيادة خلال الشهور الـ 11 الأولى من 2017 بلغت 19.43 مليار درهم بنمو 6.25 %.

وأظهرت إحصاءات رسمية أصدرها المصرف المركزي أمس أن النقد والأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج بلغت 238.84 مليـــــار درهم مقابل 228.84 مليار درهم بنهاية أكتوبر و114.4 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2016 .

فيما بلغت قيمة الأوراق الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق 84.62 مليـــــار درهم مقابل 84.62 مليـــــار درهم بنهاية أكتوبر الماضي و154.97 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2016 في حين بلغت قيمة الأصول الأجنبية الأخرى التي تشمل القروض للبنوك مقابل شهادات الإيداع 6.88 مليارات درهم مقابل 8.96 مليارات درهم بنهاية أكتوبر 2017 و 15.79 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2016.

الأرصدة النقدية

من ناحية ثانية ارتفعت ميزانية المصرف المركزي إلى 385.19 مليار درهم مقابل 377.08 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي و364.45 مليارا بنهاية 2016.

ففي جانب الأصول بلغت الاستثمارات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق 133.79 مليار درهم مقابل 133.55 مليار درهم بنهاية أكتوبر و198.5 مليار درهم بنهاية 2016 وبلغت قيمة الأرصدة النقدية والمصرفية 147.18 مليار درهم مقابل 139.17 مليار درهم بنهاية أكتوبر و90.15 مليار درهم بنهاية 2016 فيما بلغت قيمة الودائع 97.61 مليار درهم مقابل 95.74 مليار درهم بنهاية أكتوبر و61.7 مليار درهم بنهاية 2016.

وبلغ إجمالي رأس المال والاحتياطيات 21.12 مليار درهم مقابل 21.11 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي و20.97 مليار درهم بنهاية 2016 .

فيما بلغت قيمة شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي لامتصاص السيولة الفائضة لدى البنوك 116.61 مليار درهم مقابل 118.74 مليار درهم بنهاية أكتوبر و108.19 مليارات درهم بنهاية 2016 وبلغت الحسابات الجارية وحسابات الودائع 157.97 مليار درهم مقابل 153.84 مليار درهم بنهاية أكتوبر و154.78 مليار درهم.

القاعدة النقدية

وسجلت القاعدة النقدية ارتفاعا كبيرا بلغ 356.4 مليـار درهم مقابل 313.6 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2016 بارتفاع 42.8 مليارا بنمو سنوي 13.65 % و338.1 مليـــــار درهم بنهايــة 2016 بارتفاع 18.3 مليار درهم بنمو 5.41% خلال 11 شهرا الأولى من العام الحالي و348.9 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي بارتفاع شهري 7.5 مليارات درهم بنسبة 2.15 %.

ووفقا للإحصاءات سجل النقد المصدر ارتفاعا قياسيا وبلغ أعلى مستوى له في أكثر من 7 سنوات إلى 84.3 مليار درهم بنهايــة نوفمبر مقابل 79.3 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضيين بارتفاع 5 مليارات بنمو شهري 6.31 % ومقابل 77.6 مليار درهم بنهايــة 2016 و78 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2016 بارتفاع سنوي 6.3 مليارات بنسبة 8.08 %.

فيما بلغ الاحتياطي الإلزامي 124.7 مليار درهم مقابل 122.6 مليار درهم بنهاية أكتوبر بارتفاع 2.1 مليار ومقابل 116.9 مليـــــار درهم بنهايــة 2016 بارتفاع 7.8 مليارات درهم بينما بلغ صافي الحسابات الجارية للبنوك بالمصرف المركزي 30.8 مليار درهم مقابل 28.3 مليار درهم بنهاية أكتوبر35.4 مليار درهم بنهاية 2016.

330.34

ملياراً أصول المصرف المركزي الأجنبية

21.33%

نمو سنوي بشهادات الإيداع إلى 116.6 ملياراً

356.4

ملياراً القاعدة النقدية بالدولة وميزانية «المركزي» 385.19 ملياراً