«نتورك إنترناشيونال» تعزز إمكانات حلول الدفع في قطاع الضيافة

أعلنت شركة نتورك إنترناشيونال عن توقيع اتفاقية شراكة مع «3 سي بايمنت»، المتخصصة عالمياً في حلول الدفع، لتعزز بذلك محفظة الخدمات والمنتجات المبتكرة التي تقدمها لعملائها في قطاع الضيافة.

يذكر أن «نتورك إنترناشيونال» هي أكبر شركة في دولة الإمارات تستحوذ على عمليات الدفع لدى التجار، وأول شركة في المنطقة توفر للتجار في قطاع الضيافة حلاً شاملاً لمدفوعات الأغذية والمشروبات عبر نطاق برمجي مبتكر لأجهزة الدفع التي تقدمها شركة «3 سي بايمنت».

وتم تصميم الحل الجديد ليلبي الاحتياجات المحددة للمطاعم التي تقدم خدماتها لروادّها على الطاولات، ليتيح لها استعراض قائمة الفواتير المفتوحة عبر إدخال رقم الطاولة أو رمز النادل. وللمساعدة في مجموعات الفواتير الكبيرة، يمكن للنادل استرجاع وطباعة فواتير مفصلة مباشرة من جهاز الدفع، إضافة إلى تقديم خيار تجزئة مبالغ الفاتورة لدفعها كل على حدة نقداً أو عبر بطاقات الدفع، دون التأثير على إجمالي مبلغ الفاتورة أو المساس بإكرامية النادل.

وقال بول كلارك رئيس المنتجات والابتكار في «نتورك إنترناشيونال»: « يعكف قطاع الأغذية والمشروبات على التكيف بسرعة مع العصر الرقمي الذي بات العملاء فيه يتوقعون سبل دفع مبتكرة أكثر سرعة وسهولة،وذلك بوصفه واحداً من أسرع القطاعات نمواً وأكثرها حيوية في السوق المحلية لدولة الإمارات.

ومن هنا تأتي أهمية حلنا الجديد الذي يتيح لرواد المطاعم إجراء الدفعات بسرعة غير مسبوقة، إضافة إلى توفيره لخيار تجزئة الفاتورة ومنح الإكرامية والاستمتاع بتجربة مميزة في المطاعم».

ويدعم الحل الجديد قطاع الدفع بالبطاقات والتشفير المتكامل بين الطرفين للتحقق من موثوقية العملية، ليقدم بذلك حلاً فعالاً وآمناً لحمايات بيانات حامل البطاقة. ويعتبر الحل أيضاً بوابة دفع عالمية قادرة على إجراء التعاملات المالية وترميز البيانات لتحسين أمان الدفع بالبطاقات.

وقال بول موسجريف مدير المنتجات في شركة «3 سي بايمنت»: «يسرنا تعزيز خدمات ومنتجات الدفع التي نقدمها من خلال التعاون مع شركة «نتورك انترناشيونال» عبر إضافة حلنا الشامل Pay@Table. ولا شك في أن تجار الضيافة في منطقة الشرق الأوسط ستتسنى لهم فرصة الاستفادة من مزايا إدارة الدفع بفضل حلنا المتنقل الذي يعزز كفاءة نقاط البيع ويسهم في الوقت نفسه بالارتقاء بتجربة رواد المطاعم إلى آفاق جديدة».