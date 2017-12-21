«مالية دبي» تنال جائزة «أفضل مشروع تمويل للعام»

نالت الدائرة المالية بحكومة دبي جائزة «أفضل مشروع تمويل للعام» ضمن «جوائز السندات والقروض والصكوك للشرق الأوسط» نظير صفقة تمويل أولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار أنجزتها دائرة المالية في وقت سابق من العام الجاري للإسهام في زيادة القدرة الاستيعابية لمطارات دبي.

وتسلم عبدالله باليوحة مدير إدارة الدين العام في الدائرة الجائزة خلال حفل أقيم قبل بضعة أيام في فندق ريتز-كارلتون جميرا بيتش بدبي.

وأكد عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي أهمية الجهود والمبادرات المالية التي تبذلها وتنجزها الدائرة في إمارة دبي، معتبراً أن الفوز بجائزة مؤسسة «المؤتمرات المالية العالمية» يشكل اعترافاً دولياً رفيع المستوى بالابتكار والتميز في تلك الإنجازات.

وتكرم «جوائز السندات والقروض والصكوك للشرق الأوسط» التي تمنحها مؤسسة «المؤتمرات المالية العالمية» التي تتخذ من بريطانيا مقراً، لها التميز في مجالات التمويل المتنوعة للمشاريع الكبرى في القطاعين الحكومي والخاص.