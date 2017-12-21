«الإمارات دبي الوطني» بنك العام في الدولة من «ذا بانكر»

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، البنك الرائد في منطقة الشرق الأوسط، أمس، عن فوزه بلقب «بنك العام في دولة الإمارات العربية المتحدة» في 2017 من جوائز «ذا بانكر» للعام الثالث على التوالي.

وفي بيان صحفي تضمن الإعلان عن الفائزين لعام 2017، صرح متحدث باسم جائزة «ذا بانكر»: «حظي بنك الإمارات دبي الوطني بإعجاب كبير من لجنة التحكيم، وذلك بفضل تركيزه القوي على التحول الرقمي ونموه المتواصل الذي انعكس من خلال النتائج المالية القوية التي حققتها رغم تحديات السوق».

وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني في معرض تعليقه على الفوز بالجائزة: «يسعدنا الفوز، وللعام الثالث على التوالي، بجائزة أفضل بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة من مؤسسة «ذا بانكر» المرموقة، فهذا التكريم يؤكد صحة استثماراتنا وجهودنا الرامية إلى قيادة مسيرة التحول الرقمي والابتكار في القطاع المصرفي بالمنطقة.

ورغم التحديات التي تشهدها البيئة الاقتصادية العالمية، حالفنا النجاح في ترسيخ مكانتنا الرائدة على مستوى السوق، الأمر الذي تبدى بوضوح في حصتنا السوقية المتنامية ونتائجنا المالية القوية. ومما لا شك فيه أننا سنواصل مستقبلاً عملنا الدؤوب على تعزيز قيمة المنتجات والخدمات التي نقدمها لعملائنا ومساهمينا، إضافة إلى إرساء أعلى المعايير بين نظرائنا في السوق».

ويذكر أن التكريم الذي حظي به بنك الإمارات دبي الوطني من مؤسسة «ذا بانكر» يعد أحدث إنجازات البنك ضمن سلسلة طويلة من الجوائز العالمية التي حصل عليها. فقد فاز البنك أخيراً بجائزة «مؤسسة العام للخدمات المالية الأكثر ابتكاراً» خلال حفل توزيع جوائز الابتكار العالمية «بي ايه اي» التي جرت فعالياتها في مدينة أتلانتا بالولايات المتحدة الأميركية أخيراً.

وفاز ذراع الخدمات المصرفية الخاصة للبنك بجائزتين عالميتين مرموقتين تقديراً للأداء الاستثنائي والمنتجات والخدمات المصرفية المحسنة لعام 2017 وهما:

«أفضل بنك للخدمات المصرفية لإدارة الثروات في دولة الإمارات» التي حصل عليها البنك خلال حفل توزيع جوائز «الثروات الخاصة 2017» في الشرق الأوسط وأفريقيا من مجلة «آسيان بانكر» و«أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في الشرق الأوسط» للعام الثالث على التوالي خلال حفل توزيع جوائز «الثروات العالمية 2017» من مجلة «برايفت بانكر إنترناشيونال».

وثمّن القائمون على المجلة جهود «بنك الإمارات دبي الوطني» في مجال تقديم «أفضل عروض للهنود غير المقيمين أو الهنود حول العالم» للعام الثاني على التوالي. كما فاز البنك أخيراً بجائزة «الإنجاز في إدارة مخاطر السوق» في الشرق الأوسط وأفريقيا خلال حفل توزيع جوائز «آسيان بانكر» لإدارة المخاطر لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 2017.