لجان اتحاد المصارف الـ 19 تعتمد الأولويات الرئيسية لعام 2018

عقد اتحاد مصارف الإمارات أخيراً الاجتماع السنوي لرؤساء اللجان الفنية الـ 19 المنبثقة عنه وذلك لمناقشة واستعراض سير المبادرات الرئيسية التي تم إطلاقها خلال العام 2017 وتحديد الأولويات وخطة العمل للعام 2018.

وقال معالي عبدالعزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات إن العمل الدؤوب للجان الفنية المتخصصة ساهم من خلال إطلاق مبادرات جديدة ومبتكرة في تعزيز القطاع المصرفي وإضافة عام مثمر جديد لاتحاد مصارف الإمارات، مؤكداً الاستعداد لمواجهة جميع التحديات وانتهاز الفرص لتحقيق الاستفادة القصوى من العام 2018.

وتم خلال الاجتماع استعراض المبادرات التي قامت اللجان بصياغتها وإطلاقها خلال العام 2017 أبرزها: إطلاق أول منصة لتبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية للبنوك في الإمارات ومبادرة «قواعد سلوك البيع» ووضع إطار عمل موحد لمعالجة شكاوى العملاء وتقييم إطار عمل مكافحة غسل الأموال والامتثال للعقوبات وتوحيد معايير النوافذ الإسلامية ودعم وتعزيز بيئة الإقراض للمشاريع الصغيرة في الدولة.

وتشمل المواضيع التي اعتمدها رؤساء اللجان باعتبارها على قائمة الأولويات الرئيسية لعام 2018:

الذكاء الاصطناعي، وتطبيق مبدأ «اعرف عميلك» في تقنية «بلوك تشين» وإنشاء كتيب خاص بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والتحديات التنظيمية ومنصة لمشاركة معلومات الاحتيال المالي ونظام الموارد البشرية ومركز المدفوعات وتطوير سوق الريبو (Repo) بين البنوك وإنشاء تطبيق رقمي خاص بالتوعية المصرفية وشبكة موحدة لتبادل البيانات (بلوك تشين).