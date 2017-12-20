التداول على «الخليجي التجاري» البحريني في سوق دبي

انطلق أمس التداول على أسهم المصرف الخليجي التجاري البحريني في أول إدراج مزدوج يشهده سوق دبي المالي منذ نوفمبر 2016، بما يسهم في تعزيز عمق السوق وتنويع الخيارات المتاحة أمام المستثمرين.

وأغلق السهم أولى جلساته على ارتفاع بنسبة 14.64% إلى 1.12 درهم بعد تداول 2.33 مليون سهم بقيمة 2.61 مليون درهم من خلال 28 صفقة منفذة.

وقد قرع عبد الكريم أحمد بوجيري، نائب رئيس مجلس إدارة المصرف الخليجي التجاري جرس افتتاح السوق إيذاناً بإدراج الأسهم في سوق دبي المالي بحضور عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة السوق، والشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الجانبين..

وبإدراج المصرف الخليجي التجاري، يرتفع إجمالي عدد الأوراق المالية المدرجة في السوق إلى 64 شركة مساهمة عامة، كما يرتفع عدد شركات الإدراج المزدوج إلى 14 شركة من بينها 4 شركات بحرينية.

فرص

وقال عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: إن السوق يسعى باستمرار إلى تنويع الفرص الاستثمارية المتاحة لقاعدته الضخمة من المستثمرين من خلال التعاون مع العديد من الشركات الإقليمية الناشطة في قطاعات اقتصادية عدة وتشجيعها على الإدراج وتداول أسهمها في السوق الرائد على المستوى الإقليمي.

وأضاف كاظم: إدراج أسهم المصرف الخليجي التجاري في سوق دبي يمثل إضافة مهمة لقطاع البنوك في السوق ويوفر فرصاً جديدة للمستثمرين، كما أن هذا الإدراج سيسهم في تعزيز مكانة سوق دبي المالي كونه الخيار المفضل للشركات الرائدة إقليمياً الساعية إلى الإدراج المزدوج، كما يعكس الثقة الكبيرة التي توليها قطاعات الأعمال المختلفة إزاء السوق الذي يتسم بالجاذبية الشديدة ويمتلك سجلاً حافلاً بالنجاحات وبنية تنظيمية وتشغيلية رفيعة المستوى.إجراءات

من جانبه، قال الدكتور أحمد خليل المطوع، رئيس مجلس إدارة المصرف الخليجي التجاري: تعكس السرعة وسلالة عملية إدراج أسهم المصرف في سوق دبي مدى تطور الإجراءات ذات صلة.

ويعد هذا الإدراج هو الثالث من نوعه في سوق دبي منذ بداية العام 2017 بعد كل من إدراج أسهم شركة «إعمار للتطوير» و«أورينت يو ان بي تكافل».

بوجيري: الإمارات على رأس أولوياتنا للتوسع في الخليج

قال عبدالكريم بوجيري نائب رئيس مجلس إدارة المصرف الخليجي التجاري، إن المصرف يضع السوق الإماراتي على رأس أولوياته في خطط التوسع الخارجي بدول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف بوجيري للصحفيين على هامش حفل إدراج المصرف في سوق دبي أمس، أن البنك لا يزال في طور دراسة خطط التوسع الخارجي وخصوصاً أنه حديث الإنشاء ويركز حالياً على تثبيت أقدامه في الدولة الأم لكنه يضع الإمارات في المقدمة كأول دولة مستهدفة للتوسع في منطقة الخليج. وأكد بوجيري أنه لا يوجد مدى زمني محدد للتوسع الخارجي.

وأشار بوجيري، إلى أن إدراج سهم المصرف في دبي يعتبر انطلاقه جديدة له ويساهم في زيادة السيولة وجذب مستثمرين أجانب جدد، كما أنها ستجل المصرف قريب من أصحاب المصلحة والملاك لا سيما أن المصرف يحظى باهتمام كبير من جانب المستثمرين الإماراتيين.

وتوقع بوجيري إقبالاً كبيراً على السهم في سوق دبي من جانب المستثمرين الإماراتيين الذين كان لديهم رغبة قوية لإدراج السهم، معرباً عن ترحيبه بأي مستثمر استراتيجي يرغب في شراء حصة من أسهم المصرف من خلال السوق أو عبر الدخول في مفاوضات مع الملاك الحاليين.

وبين أن المصرف يعمل في جميع أسواق المنطقة بما فيها دولة الإمارات لا سيما في القطاع التجاري إلى جانب التواجد في أسواق أخرى خارج الخليج في قطاع التمويل، مضيفاً أن الخطوة المقبلة ستكون من خلال فتح فروع أخرى.

ولفت إلى أن نشاط البنك سيرتكز في العام القادم على قطاع التجزئة والأفراد أصحاب الثروات الضخمة خصوصاً أن قطاع الشركات والمؤسسات المالية لا يزال متأثراً بتراجع أسعار النفط. وتوقع بوجيري أن يحقق المصرف نتائج أعمال «مقبولة» مع نهاية العام الحالي، وهو ما سيعزز من توجه إدارة المصرف لتوزيع أرباح على المساهمين.