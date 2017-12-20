أسواق الأسهم المحلية تهبط بضغوط جني الأرباح

هبطت أسواق الأسهم المحلية في ختام تداولات أمس متأثرة بعمليات جني أرباح طالت أداء غالبية الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار بعد وتيرة مكاسب جيدة في الجلستين الماضيتين.

وتراجع سوق دبي بنسبة 0.37% أو ما يعادل 12.6 نقطة ليغلق عند 3359.18 نقطة بضغط تراجع أسهم «إعمار» وشركاتها التابعة و«أرابتك القابضة»، بينما فقد سوق أبوظبي 30.27 نقطة أو ما نسبته 0.69% ليغلق عند 4367.11 نقطة مع تراجع أسهم «اتصالات» و«الدار العقارية» و«بنك أبوظبي الأول» و«أدنوك للتوزيع».

واستقرت سيولة السوقين بعد بلوغها 553.1 مليون درهم منها 348.9 مليون في دبي و204.14 ملايين في أبوظبي، وجرى تداول 221.7 مليون سهم بواقع 159.8 مليوناً في دبي و61.9 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 4134 صفقة.

زخم

وقال رائد دياب نائب رئيس قسم البحوث لدى «كامكو» للاستثمار، تعرضت أسواق الأسهم لعمليات جني أرباح مستحقة بعد صعودها في الجلستين الماضيتين، مشيراً إلى أن سوق دبي لا يزال يفتقد الزخم الإيجابي القوي مع ترقب المستثمرين لمحفزات جديدة.

وأضاف دياب لـ «البيان الاقتصادي»: مع إدراج أسهم المصرف الخليجي التجاري أمس قد يعطي ذلك بعض النشاط للقطاع البنكي، مشيراً إلى أن السوق لا يزال في حاجة لمحفزات جديدة لجذب سيولة إضافية على الرغم من وصول بعض الأسهم إلى مستويات مغرية.

وأوضح أن تراجع سوق دبي دون مستوى الدعم عند 3355 نقطة من شأنه أن يؤدي إلى رؤية المزيد من الضعف نحو 3315 نقطة، مشيراً في الوقت ذاته إلى وجود بعض عمليات شراء في الفترة القصيرة القادمة بعد موجة من الهبوط الحاد لأجل التصحيح الفني، حيث يعد اجتياز الخط الأفقي عند 3415 نقطة علامة إيجابية أولية قد تؤدي إلى 3455 نقطة.

وضغط على سوق دبي انخفاض سهم «إعمار العقارية» بنسبة 0.71% تبعه أسهم الشركات التابعة «إعمار للتطوير» و«إعمار مولز» بنحو 1.88% و1.87% على التوالي، كما تراجع سهم «أرابتك القابضة» 0.42% و«داماك» 0.6%.

وتصدر سهم «دريك آند سكل» نشاط السوق للجلسة الثانية على التوالي، بعد أن جرى تداول 32.15 مليون سهم بقيمة 72.7 مليون درهم من خلال 338 صفقة، وأغلق السهم رابحاً ما نسبته 0.9%. بينما على الجانب الأخر ارتفعت أسهم «سوق دبي المالي» و«دبي للاستثمار» و«بنك دبي الإسلامي» بنحو 0.9% و0.83% و0.3% على التوالي وهو ما قلص من وتيرة الهبوط.

استقرار

ولفت دياب إلى استقرار مؤشر سوق أبوظبي في المنطقة الإيجابية، مبيناً أنه لا يوجد ما يؤشر على انتهاء عمليات الشراء بعد التصحيح الفني إلى الأعلى الذي شهدناه في الآونة الأخيرة.

وبين أن مؤشر سوق أبوظبي يواجه مستوى مقاومة أولي عند 4420 نقطة حيث إن اجتيازه سوف يزيد من فرص الوصول إلى 4450 نقطة، في حين أن التراجع دون 4335 نقطة من شأنه أن يعيد إلى الأنظار منطقة التداول الأخيرة ما بين 4245 نقطة -4335 نقطة.

وهبط سوق أبوظبي مدفوعاً بتراجع الأسهم القيادية حيث انخفض سهم «أبوظبي الأول» بنسبة 0.48% وتصدر النشاط من حيث القيم بنحو 59.8 مليون درهم، فيما هبط «أدنوك للتوزيع» 0.36%.

إفصاحات

يعقد مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للفنادق اجتماعاً 24 ديسمبر الجاري لمناقشة بعض الأمور العامة.

أعلنت شركة الخزنة للتأمين عن عقد اجتماع مجلس إدارتها 24 ديسمبر الجاري لمناقشة واعتماد ميزانية عام 2018.

أبرم مصرف الشارقة الإسلامي اتفاقية مع صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي لإصدار صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم عادية بقيمة 266.8 مليون درهم بقيمة اسمية مقدارها درهم واحد للسهم.