انخفاض أسعار الفائدة بين البنوك بتحسن السيولة

انخفضت أسعار الفائدة للآجال الطويلة والمتوسطة المعروضة بين البنوك ( إيبور) للمرة الأولى منذ نحو 3 شهور في مؤشر على تحسن السيولة بالقطاع المصرفي بعد ارتفاعات متتالية عدة فيما تراوحت أسعار الفائدة للآجال القصيرة بين الارتفاع والانخفاض.

ووفقاً لبيانات أعلنها المصرف المركزي أمس فقد انخفضت أسعار الفائدة لأجل سنة بعد ارتفاعها المتتالي منذ النصف الثاني من سبتمبر الماضي من 2.487% يوم أمس الأول إلى 2.415 % أمس بتراجع 7.2 نقاط أساس بانخفاض يومي 2.9 % كما انخفضت أسعار الفائدة لأجل 6 أشهر التي تعد مؤشراً وسطياً على مستويات الأسعار لمختلف الآجال من 1.9638% إلى 1.94 % بنحو 2.38 نقطة أساس بنسبة 1.21%.

وانخفضت أسعار الفائدة بين البنوك لأجل ثلاثة أشهر من 1.7375% إلى 1.725 % بنحو 1.25 نقطة بنسبة نحو 0.72 %، بينما ارتفعت أسعار الفائدة لأجل شهر إلى 1.5583% مقابل 1.5367% بارتفاع 2.17 نقطة تقريباً وبلغت نسبته 1.41% كما ارتفعت أسعار الفائدة لأجل أسبوع إلى 1.3325% أمس مقابل 1.2943% يوم أمس الأول بارتفاع 3.82 نقاط بنسبة 2.95 % وبلغت أسعار الفائدة لـ«ليلة واحدة» أمس 1.1878 % مقابل 1.2345 % بانخفاض بلغ 4.67 نقاط بنسبة 3.78%.