الشركات الصغيرة تختار محاكم مركز دبي المالي العالمي لتسوية منازعاتها

أكدت إحصاءات جديدة أمس أن أعداداً متزايدة من الأفراد والشركات الصغيرة من خارج مركز دبي المالي العالمي تقصد محاكم المركز لتسوية المنازعات التجارية عبر محكمة الدعاوى الصغيرة.

ومنذ بداية عام 2017 حتى تاريخه، فقد تضاعف عدد قضايا التسوية الاختيارية المرفوعة أمام محكمة الدعاوى الصغيرة من 25 إلى 54، بحيث بات هذا النوع من القضايا يشكل اليوم نحو سدس العدد الإجمالي للقضايا التي نظرتها المحكمة خلال العام الحالي، والبالغ 349 قضية حتى تاريخه.

وتم تحميل فقرات التسوية الاختيارية المتاحة على الموقع الإلكتروني لمحكمة الدعاوى الصغيرة أكثر من 7 آلاف مرة في غضون الأشهر الثلاثة الماضية، مما يؤكد تنامي شعبية هذه المحكمة في أوساط الأعمال التجارية اليوم. وقالت آمنة سلطان العويس، الرئيس التنفيذي وأمين سجل محاكم مركز دبي المالي العالمي:

«لطالما شكلت محكمة الدعاوى الصغيرة، الأولى من نوعها في المنطقة، حافزاً لتغيير طريقة حل المنازعات التجارية الأصغر حجماً والأقل تعقيداً. ونلاحظ تزايد أعداد الأفراد والشركات الصغيرة من داخل وخارج دولة الإمارات».

وكانت محاكم مركز دبي المالي العالمي قد أسست محكمة الدعاوى الصغيرة في عام 2007 للبت في القضايا منخفضة القيمة والأقل تعقيداً. وفي 83% من القضايا المعروضة أمام المحكمة، لم تستغرق تسوية القضية الواحدة أكثر من 4 أسابيع.