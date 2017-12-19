ولي العهد السعودي: برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأ يحقق نتائج ملموسة

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
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قال الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية إن تحسين المستوى المعيشي للمواطنين يأتي في صميم الجهود التي تبذلها حكومة المملكة لتنويع الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي، من خلال تحفيز القطاع الخاص والمساهمة بتوليد مزيد من الوظائف للمواطنين.

وأكد أن "الإعلان عن أكبر برنامج للإنفاق الحكومي في تاريخ المملكة يعتبر دليلا راسخا على نجاح جهودنا في مجال تحسين إدارة المالية العامة، رغم تراجع أسعار النفط بشكل كبير عن السنوات السابقة".

وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن ميزانية 2018 التوسعية تضمنت مجموعة شاملة من المبادرات التنموية الجديدة، التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي الذي رسمت ملامحه رؤية (2030).

وقال ولي العهد السعودي إن الإنفاق سيأتي من ثلاثة مصادر أساسية؛ فالإنفاق من الميزانية يصل إلى (978) مليار ريال إضافة إلى ذلك سيتم تخصيص خمسين مليارا من صناديق التنمية المنضوية تحت صندوق التنمية الوطني والتي ستمول مشاريع سكنية وصناعية وتعدينية كما ستوفر حزم تحفيز للقطاع الخاص.

ونوه إلى أن المصدر الثالث من مصادر الإنفاق الرأسمالي والاستثماري الذي سيدعم الاقتصاد والتنمية هو الإنفاق الاستثماري داخل المملكة من صندوق الاستثمارات العامة لتمويل مشاريعه الجديدة والقائمة، مؤكداً أن حكومة المملكة ستبذل كل ما في وسعها لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

وأكد أن إنفـاق صندوق الاستثمارات العامة للعام القادم سيؤدي إلى مزيد من التنمية الاقتصادية وخلق مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين ويساعد القطاع الخاص على فتح مجالات جديدة للاستثمار.

وأضاف أن برامج الإصلاح الاقتصادية تحت رؤية المملكة 2030 بدأت تحقق نتائج ملموسة حيث سيتم تمويل ما يقارب من (50 %) من ميزانية هذا العام من دخل ومصادر غير نفطية.

ونوه الأمير محمد بن سلمان أن الحكومة تستهدف خفض العجز في ميزانية العام القادم ليكون أقل من (8%) من الناتج المحلي الإجمالي رغم الحجم الكبير والتوسعي للميزانية.

 

 

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