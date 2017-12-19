سوق دبي يشهد اليوم أول إدراج مزدوج 2017

يشهد سوق دبي المالي اليوم انطلاق التداول على سهم المصرف الخليجي التجاري البحريني في أول إدراج مزدوج بالسوق خلال العام الجاري بعد ان تم إدراج «الوطنية الدولية القابضة» في نوفمبر 2016.

وقال يوسف البستكي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمصرف، لــــ «البيان الاقتصادي»: إن خطوة الإدراج المزدوج في سوق دبي تعتبر استكمالاً لاستراتيجية التوسع، كما تتيح المجال أمام المستثمرين لتنويع الفرص الاستثمارية علاوة على الاستفادة من السيولة الكبيرة المتوفرة في سوق دبي مقارنة ببورصة البحرين.

وأضاف البستكي إن المصرف يحظى باهتمام من جانب المستثمرين الإماراتيين مبيناً أن خطوة الإدراج كانت بناءً على طلب منهم.