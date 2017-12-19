أول اتفاقية لتوفير السيولة في سوق أبوظبي المالي

استضاف سوق أبوظبي للأوراق المالية، حفل توقيع اتفاقية موفر السيولة بين الرمز كابيتال، وهي إحدى الشركات التابعة لشركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير، وبنك الاستثمار المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث تم تعيين الرمز كابيتال كموفر للسيولة على أسهم بنك الاستثمار وذلك بعد الحصول على موافقة السوق.

وتعد هذه الاتفاقية هي الأولى في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وشهد راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، حفل توقيع الاتفاقية في مقر السوق أمس والاحتفال بها بدق الجرس عند افتتاح جلسة التداول.

ويتم تعيين موفر السيولة من قبل الشركات المدرجة بهدف تعزيز سيولة السهم وزيادة وتيرة العمليات المنفذة عليه، ويكون موفر السيولة مستقلاً عن الشركة المدرجة ولديه استقلالية كاملة على التداولات، حيث يتم تنفيذ التداولات وفق معايير محددة مسبقة يتم الاتفاق عليها مع الشركة، ما يساهم في استقرار التحركات السعرية، وانخفاض التفاوت بين العرض والطلب على السهم، وبالتالي الانعكاس إيجاباً على مقاييس التقييم.

ويقوم موفر السيولة بتحديد المستوى الأمثل لسيولة أسهم الشركة إلى جانب استمرارية التداولات والحفاظ على نطاق مقبول لهامش الفرق ما بين أسعار العرض والطلب وفق الأحكام والضوابط المفروضة ما يمنح المستثمرين الفرصة لاختيار النقاط السعرية المناسبة للدخول والخروج من استثماراتهم.

كما تجدر الإشارة إلى أهمية الدور الحيوي لمزود السيولة وصانع السوق من خلال متابعة أوضاع الشركة المالية والاقتصادية عن كثب لتحديد المستويات السعرية والمطلوبة لاتزان التداول وبما يتوافق مع أفضل المعايير المتبعة لخفض مخاطر السيولة والتي تؤثر مباشرة في عملية تقييم الأسهم.

إضافة

وقال راشد البلوشي: «إن بدء شركة الرمز كابيتال بتقديم خدمة توفير السيولة سيشكل إضافة نوعية للتعاملات في السوق خلال الفترة القادمة ويأتي منح ترخيص موفر السيولة لشركة الرمز كابيتال معززاً للإنجازات التي حققها السوق خلال الفترة المنصرمة والتي كان آخرها إطلاق البيع على المكشوف الفني ليكون بذلك أول سوق في المنطقة يطلق هذه الخدمة.

وذلك لتلبية متطلبات الإفصاح والشفافية، ولضمان إيصال المعلومات إلى المساهمين والمستثمرين في وقت آن ومباشر ضمن استراتيجية السوق في زيادة عمق التداولات عبر تنويع الخدمات المقدمة، الأمر الذي من شأنه ترسيخ مكانة السوق وتعزيز قدرته التنافسية.

وذلك في إطار التزام السوق ببرنامج خطة أبوظبي من خلال تنمية وتطوير قطاع الخدمات المالية في الإمارة، ونحو تعزيز البيئة التنافسية لممارسة الأعمال في أبوظبي».

تنشيط

وقال سامي فرحات، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار «حرصنا على توقيع اتفاقية توفير السيولة مع شركة الرمز كابيتال لكونها من الشركات الرائدة في الإمارات ولحرصنا على مصلحة المستثمرين في بنك الاستثمار لضمان استمرار السيولة على السهم وتنشيط حركته في السوق».

من جانبه قال محمد المرتضى الدندشي، العضو المنتدب لشركة الرمز كوربوريشن «نتطلع إلى المزيد من الشركات المدرجة لتوقيع اتفاقيات مماثلة خاصة في سوق أبوظبي للأوراق المالية».

وتجدر الإشارة إلى أن سوق أبوظبي للأوراق المالية يوفر خدمات متكاملة في مجالات مزود السيولة وصانع السوق، كما يوظف السوق خدمة البلوك تشين في عمليات التصويت الإلكتروني في الجمعيات العمومية. وكان السوق قد أطلق أخيراً حزمة من الخدمات أهمها البيع على المكشوف الفني ليكون بذلك أول سوق في المنطقة يطلق هذه الخدمة، لتلبية متطلبات الإفصاح والشفافية.

ولضمان إيصال المعلومات إلى المساهمين والمستثمرين في وقت آن ومباشر، وضمن إطار منظم من ضوابط الحوكمة، لتلبية مختلف احتياجات الشركات المدرجة والمساهمين والمحللين الماليين.