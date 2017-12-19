38.7 ملياراً ودائع بالدرهم استقطبتها البنوك خلال عام

أظهر تحليل «البيان الاقتصادي» لإحصاءات رسمية، أصدرها المصرف المركزي، أن البنوك العاملة بالدولة، استقطبت ودائع جديدة بالعملة المحلية على مدى عام (من نهاية أكتوبر 2016 حتى نهاية أكتوبر2017)، بلغ مقدارها 38.7 مليار درهم، بنمو سنوي بلغ 4.19 %، وسجلت ارتفاعاً بقيمة 28.55 مليار درهم، بنسبة 3.06 % خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2017.

وكشف المصرف المركزي عن أن الودائع بالعملة المحلية، بلغت 961.36 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي، واستحوذت على 71.6 % من إجمالي الودائع المصرفية بالدولة (باستثناء الودائع بين البنوك)، مقابل 932.81 مليار درهم، بحصة بلغت 69.4 % بنهاية 2016، ومقابل 922.66 مليار درهم، بحصة بلغت 70.52 % بنهاية أكتوبر 2016.

تحسن

وأرجعت مصادر مصرفية في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي»، ارتفاع حجم الودائع بالدرهم بالقطاع المصرفي، إلى تحسن مناخ الاستثمار بالدولة، وحالة الاستقرار التي تشهدها الإمارات، ما رفع جاذبيتها الاستثمارية، بالإضافة إلى أن المؤسسات المالية والمصرفية الأجنبية، تحاول الاستفادة من أسعار الفائدة على الدرهم التي تعد جيدة، مقارنة بأسعار الفائدة على الدولار الأميركي، في ظل ثبات سعر صرف الدرهم مقابل الدولار.

وأوضح التحليل، أن نسبة الارتفاع بالودائع الادخارية بالعملة المحلية، بلغت 3.55 % خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، رغم تسجيلها انخفاضاً شهرياً طفيفاً بنسبة 0.12 %، فيما سجلت نمواً سنوياً بنسبة 4.8 %.

في حين ارتفعت الودائع الجارية بالدرهم بنسبة 3.65 % خلال الشهور العشرة الأولى من 2017، بارتفاع شهري في أكتوبر 0.49 %، ونمو سنوي بنسبة 4.02 %، فيما ارتفعت الودائع لأجل بالدرهم بنسبة 2.28 % خلال الشهور العشرة الأولى من 2017، بانخفاض شهري 0.93 % ونمو سنوي بنسبة 4 %.

ارتفاع

وأشار إلى أن حجم الودائع الجارية بالعملة المحلية، ارتفع بمقدار 2.08 مليار درهم في أكتوبر إلى 431.18 مليار درهم، مقابل 429.10 مليار درهم في سبتمبر الماضيين، ومقابل 415.99 مليار درهم بنهاية 2016، بارتفاع 15.19 مليار درهم خلال الشهور العشرة الأولى من 2017، ومقابل 413.83 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2016، بارتفاع سنوي 17.35 مليارات درهم.