6.6 مليارات درهم مكاسب النشاط الإيجابي للأسهم

ربحت أسواق الأسهم المحلية أكثر من 6.6 مليارات درهم في ختام تداولات أمس بعدما تلونت غالبية الأسهم بالأخضر مع استمرار النشاط الإيجابي على الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار والاستثمار.

وصعد سوق دبي بنسبة 0.17% أو ما يعادل 5.89 نقاط ليغلق عند 3371.78 نقطة مستمراً في مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي بدعم مكاسب أسهم «إعمار العقارية» و«بنك دبي الإسلامي»، بينما ربح سوق أبوظبي أكثر من 48.6 نقطة أو ما نسبته 1.12% ليستقر عند 4397.38 نقطة محققاً أعلى مستوياته في أكثر من 5 أسابيع مع ارتفاع أسهم «أبوظبي الأول» و«أدنوك للتوزيع».

وتحسنت السيولة نسبياً مع اقترابها من حاجز 600 مليون درهم لتبلغ 583.4 مليوناً منها 356.8 مليوناً في دبي و226.5 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 266.17 مليون سهم بواقع 191.4 مليوناً في دبي و74.7 مليوناً في أبوظبي من خلال تنفيذ 4357 صفقة.

دعم

وقالت المحللة الفنية منى مصطفى عضو اللجنة العلمية بالمجلس الاقتصادي الأفريقي، أغلقت أسواق الأسهم المحلية في المنطقة الخضراء للجلسة الثانية رغم استمرار التحركات العرضية في أداء المؤشرات والأسهم.

وأضافت لـــ «البيان الاقتصادي»: لا تزال المؤشرات الرئيسية تحاول الحفاظ على نقاط الدعم الحالية والتي حال كسرها قد يدخل المؤشرات في موجة هبوط جديدة خاصة مع استمرار تراجع مستويات السيولة.

دعم صعود دبي ارتفاع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 0.86%، و«بنك دبي الإسلامي» بنسبة 0.16%، كما ارتفع سهم «إعمار للتطوير» 0.19%، وتصدر سهم «دريك آند سكل» نشاط السوق من حيث القيم والأحجام بعد تداول 58.6 مليون سهم بقيمة 129.38 مليون درهم وأغلق مستقراً دون تغير.

واستمر النشاط على أسهم «جي أف أتش» لتأتي في المرتبة الثانية من حيث النشاط بتداولات جاوزت 34.5 مليون سهم بقيمة 56 مليون درهم، وأغلق مرتفعاً بنسبة 0.62% إلى 1.61 درهم.

هدف

وأوضحت منى مصطفى أن مؤشر سوق دبي يتحرك حاليا بين مستوى دعم 3354 ومقاومة 3380 نقطة، بينما يحاول مؤشر أبوظبي استهداف المقاومة عند 4383 نقطة على أن يكون الدعم عند 4335 نقطة.

وتوقعت أن تستمر المؤشرات في حركتها العرضية خلال الجلسات القليلة المتبقية من العام الحالي انتظاراً لمحفزات جديدة وأنباء إيجابية تدعمها على الصعود والانطلاق بقوة في العام الجديد.

وجاءت مكاسب سوق العاصمة بدعم رئيسي من «اتصالات» و«بنك أبوظبي الأول» مع صعودهما بنحو 2.34% و1.47% على التوالي، كما عزز سهم «أدنوك للتوزيع» من وتيرة المكاسب مع ارتفاعه بأكثر من 2.6% متصدراً النشاط من حيث الأحجام بنحو 15.9 مليون سهم.

بينما تصدر سهم «بنك أبوظبي التجاري» النشاط من حيث القيم بعد تداول 7.58 ملايين سهم بقيمة جاوزت 51.6 مليون درهم من خلال 138 عملية، وأغلق رابحاً ما نسبته 0.73%.

أجانب

واتجهت تعاملات الأجانب في سوق دبي نحو البيع بعد تحقيق مبيعات بنحو 108.25 ملايين درهم مقابل مشتريات بنحو 104.9 ملايين بصاف بيعي 3.33 ملايين، ومال الاستثمار المؤسسي كذلك نحو البيع بمبيعات تخطت 191 مليون درهم مقابل مشتريات 180.6 مليوناً بصاف بيعي 10.3 ملايين درهم.

وفى سوق العاصمة، مال الأجانب نحو الشراء بعد مشتريات اقتربت من 120 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 85.6 مليوناً بصاف شرائي 34.27 مليوناً.

إفصاحات

يعقد مجلس إدارة شركة يونيكاي للأغذية اجتماعاً 21 ديسمبر الجاري لمناقشة ومتابعة أنشطة الشركة الاعتيادية.

أعلنت شركة الخزنة للتأمين تغيير موعد اجتماعها الذي كان مقرراً عقده غداً إلى 21 ديسمبر الجاري.

خاطبت شركة إسمنت الخليج الشركة الكويتية للمقاصة للمطالبة بعدم تطبيق القرار الخاص بعدم زيادة الحد الأقصى لتداول الأسهم في بورصة الكويت عن نسبة 40% من إجمالي الأسهم المصدرة عنها.