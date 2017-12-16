3 مليارات تداولات الأجانب على الأسهم الأسبوع الماضي

بلغت قيمة تداولات الأجانب في سوقي دبي وأبوظبي الماليين في تداولات الأسبوع الماضي نحو 3.022 مليارات درهم بيعاً وشراءً مع سيطرة النزعة البيعية على تعاملاتهم.

ووفق مسح لـــ «البيان الاقتصادي»، بلغ إجمالي مشتريات الأجانب في الأسهم نحو 1.447 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 1.575 مليار بصاف بيعي 127.2 مليون درهم.

وقال محمد الأعصر مدير التحليل الفني بشركة الوطني كابيتال لـ «البيان الاقتصادي»: غلب التفاوت على تحركات الأجانب في أسواق الأسهم المحلية بين البيع والشراء، حيث اتجهوا للبيع في سوق دبي مع سعيهم لجني المكاسب والأرباح خصوصاً على الأسهم القيادية.

وأضاف الأعصر لـــ «البيان الاقتصادي»: بينما كانت هناك عمليات شراء قوية للأجانب في سوق أبوظبي مع بدء التداول على أسهم «أدنوك للتوزيع» وهو ما عزز كثيراً من وتيرة مشترياتهم ومن المتوقع أن تتزايد بشكل كبير في الفترة المقبلة. ومالت تعاملات الأجانب في سوق دبي نحو البيع بعد تحقيق مشتريات بنحو 1.03 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 1.29 مليار درهم بصاف بيعي 264.9 مليون درهم.