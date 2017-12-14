الإمارات ترفع سعر الفائدة25 نقطة على شهادات الإيداع

للمرة الخامسة في أقل من عامين، قرر مصرف الإمارات المركزي، الليلة الماضية، رفع سعر الفائدة على شهادات الإيداع التي يصدرها للبنوك في الدولة، اعتباراً من اليوم الخميس، تماشياً مع ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأميركي، إثر قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بـ25 نقطة أساس يوم أمس.

كما تم رفع سعر إعادة الشراء (الريبو)، الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي بضمان شهادات الإيداع، بـ25 نقطة أساس ليصل إلى 1.75%. وأوضح المصرف المركزي أن شهادات الإيداع، التي يصدرها المصرف المركزي للبنوك في الدولة، تمثل أداة السياسة النقدية التي يتم من خلالها نقل آثار تغيير أسعار الفائدة إلى النظام المصرفي في الدولة.

ورفع المصرف المركزي، في يونيو الماضي، سعر الفائدة على شهادات الإيداع التي يصدرها للبنوك تماشياً مع ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأميركي، إثر قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بـ25 نقطة أساس، وكانت المرة الرابعة في أقل من 18 شهراً، بعد أن تم رفع سعر الفائدة على شهادات الإيداع في السابع عشر من شهر ديسمبر 2015 للمرة الأولى منذ أكثر من 9 سنوات، ثم كانت المرة الثانية في ديسمبر 2016 تماشياً مع ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأميركي في حينها، إثر قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بـ25 نقطة أساس، وجاءت المرة الثالثة في مارس الماضي، إثر قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بـ25 نقطة أساس أيضاً.