الإماراتية تستحوذ على ثلث تداولات الأسهم في دبي

لم تقتصر مساهمة المرأة الإماراتية في الوقت الراهن على مجالات الاستثمار التقليدية بل امتدت لتشمل قطاعات حيوية جديدة في مقدمتها عالم الأسهم والمال لتتمكن من الخروج عن الإطار التقليدي موجهة بوصلتها نحو مشاركة أكبر في العمل الاقتصادي.

مساهمة المرأة الإماراتية في سوق الأسهم لم تأتِ من فراغ بل أظهرت أحدث إحصائيات سوق دبي المالي استحواذ المرأة على حصة كبيرة تعادل نحو ثلث التعاملات خلال فترة 11 شهراً الأولى من 2016 وسط توقعات بزيادة النسب في الأشهر القادمة.

وأظهرت البيانات أن عدد النساء المسجلة في السوق 244 ألف سيدة تشكل المرأة الإماراتية نحو 189 ألف فيما بلغ إجمالي تداولاتها بيعاً وشراء منذ بداية العام 13.65 مليار درهم.

ويشكل تشجيع قيادة الدولة لسيدات الأعمال الإماراتيات حافزاً لدخولهن مجال الأسهم لا سيما في ظل التوقعات بأن تستحوذ المرأة على مكانة كبيرة في هذا العالم خلال الفترة القادمة خصوصاً مع سعي الجهات الحكومية في الدولة لزيادة نسب تمكينها ومساهمتها في مجالس إدارات الشركات المدرجة إلى 20% بحلول 2020.

وتشجع الجهات الرقابية بشكل مستمر على تمكين المرأة الإماراتية وتشجيعها على ممارسة دور أكبر في مجالس إدارات الشركات المدرجة بما يتطابق مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.