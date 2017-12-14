طحنون بن زايد يفتتح مقر «أبوظبي الأول» الرئيسي

افتتح بنك أبوظبي الأول، رسمياً مقره الرئيسي في أبوظبي في مجمع الأعمال في منطقة منتزه خليفة في أبوظبي خلال الفعالية الخاصة التي أقيمت بمشاركة الإدارة العليا. وقام سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول، بالكشف عن حجر الأساس خلال افتتاح المقر الرئيسي الجديد للبنك جنباً إلى جنب مع عبدالحميد سعيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول بحضور أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا وعدد من موظفي البنك. واختتمت الفعالية بجولة عامة في الفرع.

حلول

ويعد بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وآمن المؤسسات المالية في العالم، حيث يقدم مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات والخدمات والتجارب المصرفية المصممة خصيصاً لتناسب احتياجات عملائه. ويسعى البنك من خلال العروض المصرفية الاستراتيجية التي يوفرها لتلبية احتياجات عملائه في جميع أنحاء العالم ضمن مختلف مجموعات الأعمال المصرفية الرائدة التي تشمل الخدمات المصرفية للشركات والأفراد والاستثمار.

علاقات

يقع المقر الرئيسي للبنك في أبوظبي في مجمع الأعمال بالقرب من منتزه خليفة، وتتوزع شبكة فروعه في 19 دولة حول العالم إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يوفر من خلال علاقاته الدولية، وخبراته الواسعة وقوته المالية الدعم للشركات المحلية والإقليمية والدولية التي تسعى لإدارة أعمالها محلياً وعالمياً.