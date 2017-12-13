تداول أسهم «أدنوك للتوزيع» يبدأ اليوم

ينطلق اليوم التداول على أسهم شركة «أدنوك للتوزيع» في سوق أبوظبي للأوراق المالية لتصبح رابع أكبر شركة مدرجة، بعد نجاح عملية الاكتتاب العام الأولي في أول طرح عام أولي يشهده السوق منذ 6 أعوام، والأكبر خلال السنوات العشر الماضية.

وجرى تحديد سعر الطرح بواقع 2.5 درهم للسهم العادي بعد أن فاق حجم الاكتتاب القيمة المستهدفة عدة مرات للمؤسسات الاستثمارية وبلغ 22 مرة في شريحة المستثمرين الأفراد، وستبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج حوالي 31.3 مليار درهم (8.5 مليارات دولار) ويبلغ عدد الأسهم المطروحة 1.25 مليار سهم تمثّل 10% من رأس مال «أدنوك للتوزيع»، وتبلغ قيمة الأسهم العادية المُباعة في الطرح 3.1 مليارات درهم (851 مليون دولار)، حيث بلغت التخصيصات النهائية للمؤسسات الاستثمارية المؤهلة حوالي 90% منه 60% مؤسسات استثمارية محلية و30% مؤسسات استثمارية دولية، كما بلغت للمستثمرين الأفراد 10%.

وعقب الطرح، ستواصل شركة بترول أبوظبي الوطنية «مجموعة أدنوك» (الشركة الأم) الاحتفاظ بحصة 90% من أسهم «أدنوك للتوزيع» الرائدة في مجال توزيع وبيع الوقود في الدولة وأكبر مُشغّل لمتاجر البيع بالتجزئة.

وقال محللون وخبراء لـــ «البيان الاقتصادي»، إن سهم «أدنوك للتوزيع» سيُمثّل أول شركة كبرى تعمل في قطاع التجزئة في سوق أبوظبي، الأمر الذي يُسهم بتنويع وتعزيز نمو القطاعات التي يشملها السوق ويتيح خيارات أوسع أمام المستثمرين.

وقال محمد على ياسين، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الأول للأوراق المالية، إلى أن طرح «أدنوك للتوزيع» يعد أهم وأكبر طرح عام أولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال السنوات العشر الماضية، موضحاً انه سيكون أول سهم لشركة تعمل في قطاع التجزئة في سوق أبوظبي، الأمر الذي يُسهم بتنويع القطاعات التي يشملها السوق ويتيح خيارات أوسع أمام المستثمرين، كما سيسهم باستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى أسواق المال المحلية.

جنسيات

حققت عملية الطرح الجزئي لشركة أدنوك للتوزيع نجاحاً كبيراً، حيث وصل عدد الأفراد الذين شاركوا في الاكتتاب حوالي 12 ألف فرد من 73 جنسية. وبلغت نسبة تخصيص الأسهم في فئة المستثمرين الأفراد حوالي 9% وذلك بحسب راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية. وام