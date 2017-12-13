ارتفاع معدلات سداد الدفعة الثانية من «الانتقائية»

أكد خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب ارتفاع معدلات سداد الدفعة الثانية للضريبة الانتقائية عن نوفمبر الماضي من الشركات المسجلة الخاضعة للضريبة التي تشمل المشروبات الغازية ومنتجات التبغ ومشروبات الطاقة مشيراً إلى أن تجاوب الشركات في تقديم الإقرارات عن نوفمبر أكبر من مستوى التجاوب والسداد خلال الفترة نفسها من أكتوبر.

وأعرب البستاني لـ«البيان الاقتصادي» عن ارتياحه لزيادة مستوى التعاون والتجاوب من قبل الشركات الخاضعة للضريبة الانتقائية مع الهيئة، وحرص الشركات على الإسراع في تقديم الإقرارات الضريبية وسداد الدفعة الثانية للضريبة، مشيراً إلى أن منتصف الشهر الجاري هو آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية ولسداد الدفعة الثانية للضريبة الانتقائية عن شهر نوفمبر الماضي من الشركات الخاضعة للضريبة المسجلة لدى الهيئة.

وأوضح أن الشركات المسجلة والحاصلة على رقم ضريبي بدأت بتسديد الضريبة المستحقة عليها من أول الشهر الجاري استناداً للسجلات المتعلقة بالسلع الانتقائية التي تم إنتاجها أو استيرادها أو تخزينها أو طرحها للاستهلاك وفقاً للإقرارات الضريبية الشهرية التي بدأت الشركات المعنية تقديمها للهيئة.