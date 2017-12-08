أسبوع أحمر للأسواق المحلية وسط عزوف المستثمرين وشح السيولة

تراجعت أسواق الأسهم المحلية في تداولات الأسبوع الماضي مع هبوط بعض الأسهم القيادية وسط عزوف المستثمرين وشح السيولة. وانخفض سوق دبي بنسبة 0.78% أو ما يعادل 26.7 نقطة مواصلاً هبوطه للأسبوع الثاني على التوالي، ليغلق عند 3393.46 نقطة مع تراجع أسهم «بنك دبي الإسلامي» و«دبي للاستثمار» و«أرابتك»، بينما حد صعود «إعمار العقارية» من وتيرة التراجع.

وفقد سوق أبوظبي 6.14 نقاط أو ما نسبته 0.14%، مستمراً في تراجعه للأسبوع الثامن على التوالي، ليغلق عند 4276.93 نقطة مع هبوط أسهم «الدار العقارية» فيما قلص صعود «بنك أبوظبي الأول» و«اتصالات» من وتيرة الهبوط.

وبلغت السيولة في تداولات السوقين الأسبوع الماضي التي اقتصرت على 4 جلسات فقط بسبب عطلة العيد الوطني، نحو 2.12 مليار درهم بواقع 1.7 مليار في دبي و413.9 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 1.04 مليار سهم منها 841.3 مليوناً في دبي و195.8 مليوناً في أبوظبي من خلال تنفيذ 17468 صفقة.

تراجع

وفى جلسة أمس، تخلت الأسواق عن مكاسبها الصباحية لتغلق على تراجع، وهبط سوق دبي هامشياً بنسبة 0.03% مع تراجع سهم «دبي للاستثمار» و«بنك دبي الإسلامي»، فيما هبط سوق العاصمة بنسبة 0.79% مع هبوط أسهم «بنك أبوظبي الأول» و«الدار العقارية».

تذبذب

وقال إياد البريقي المدير العام لشركة «الأنصاري» للخدمات المالية، إن جلسات الأسبوع الماضي اتسمت بالتذبذب على مستوى السيولة وحركة المؤشرات خلال تداولات الأسبوع الماضي مع سيطرة القلق والحذر والترقب على معنويات المستثمرين بسبب التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة. وأضاف البريقي لـ«البيان الاقتصادي»: كان هناك تركيز على أسهم منتقاة وسط عمليات شراء قوية عززت كثيراً من أدائها خصوصاً سهمي «دريك آند سكل» و«جي أف أتش».

وهبط سوق دبي مع تراجع بعض الأسهم القيادية ومن بينها «دبي للاستثمار» بنسبة 5.3% و«أرابتك» 2.05% و«بنك دبي الإسلامي» 0.5%، فيما صعدت أسهم «إعمار العقارية» بنسبة 2.4% و«دريك آند سكل» بأكثر من 12.5% وسط تداولات نشطة جاوزت 267 مليون سهم بقيمة 538.8 مليون درهم.

هدوء

وأوضح البريقي أن الهدوء والتريث سيظلان مسيطرين على معنويات المستثمرين لحين ظهور محفزات جديدة، خصوصاً مع انتظار المتداولين لفرص أفضل وكذلك استمرار عطلات الأعياد، مشيراً إلى أن اكتتاب «ادنوك للتوزيع» استحوذ على اهتمام كبير من قبل المتعاملين في الأسواق.

وأضاف: من عوامل الاطمئنان بقاء مؤشر سوق دبي بالقرب من مستويات 3400 نقطة، إضافة إلى الإدراج المرتقب لسهم «أدنوك للتوزيع» في سوق أبوظبي الأسبوع المقبل وهو ما نتوقع مع ارتفاع ملحوظ في مستويات السيولة ونشاط أفضل للأسواق.

وضغط على أداء سوق العاصمة انخفاض قطاعات الاستثمار والطاقة والعقار والبنوك بنحو 1.82% و1.78% و0.74% و0.19% على التوالي، بينما صعد قطاع الصناعة 1.5% والاتصالات 0.3%. وهبطت بعض أسهم البنوك يقودها «أبوظبي التجاري» بنسبة 4.68% و«البنك العربي المتحد» 2.5% و«الاتحاد الوطني» 1.29% و«مصرف أبوظبي الإسلامي» 0.53%.

بينما صعد «بنك أبوظبي الأول» بنسبة 0.5%. كما ارتفع سهم «اتصالات» 0.61% وهبطت «الدار العقارية» 0.91%.

إفصاحات

أعلنت «جي أف إتش» أنه في حال إتمام شروط الاتفاقية التعليمية مع «إنسبايرد» ستحصل على تدفقات نقدية بنحو 150 مليون دولار مع صافي ربح 50 مليون دولار في عامي 2017 و2018.

تعقد «تكافل الإمارات» اجتماعاً في 11 ديسمبر الجاري لمراجعة الطلبات المقدمة للترشح لعضوية مجلس الإدارة.

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