استقطاع «القيمة المضافة» من الاستهلاك الفعلي للاتصالات

كشف خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب عن أن ضريبة القيمة المضافة التي سيبدأ تطبيقها بالدولة اعتباراً من بداية يناير المقبل بنسبة 5٪ سيتم استقطاعها بالنسبة للاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات الإلكترونية عند الاستهلاك الفعلي لهذه الخدمات ولن يتم إضافتها على أسعار البطاقات وكروت الشحن الصادرة عن مزودي هذه الخدمات التي تباع للمستهلكين من خلال منافذ البيع بالدولة.

وقال خالد علي البستاني في تصريح لـ «البيان الاقتصادي» أمس إنه على سبيل المثال بالنسبة للاتصالات الهاتفية السلكية واللاسلكية سيتم الخصم عند إجراء المكالمات فعلياً ونفس الأمر ينطبق على خدمات البيانات والخدمات الإلكترونية.

ووفقاً لذلك فإنه إذا كان سعر الدقيقة لمكالمات الهاتف المحمول المحلية للخطوط المدفوعة مقدماً مثلاً 36 فلساً فسيتم خصم 1.8 فلس إضافية من رصيد العميل لكل دقيقة من المكالمات المحلية التي يتم إجرائها ليصبح السعر بعد تطبيق الضريبة الجديدة اعتباراً من الأول من يناير المقبل 37.8 فلساً لكل دقيقة بدلاً من 36 فلساً حالياً وبالنسبة للمكالمات الدولية سيتم المعاملة بنفس الأسلوب حيث تتراوح أسعار الدقيقة الدولية حالياً بين حوالي 2.4 درهم و6.6 دراهم تقريباً وبالتالي ستتراوح ضريبة القيمة المضافة الدولية لكل دقيقة بين حوالي 12 فلساً و 33 فلساً تقريباً.

وأضاف مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب عن أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة لن يغير أسعار كروت شحن الاتصالات والخدمات الإلكترونية لأن شراء هذه الكروت يعد مجرد استبدال نقود بأداة مالية مماثلة لها ولكن المعاملة الضريبية تتم عند تقديم الخدمة والاستفادة الفعلية منها مع تقديم مقابلها المالي.

وأبلغت مصادر مشغلي خدمات الاتصالات والخدمات الإلكترونية بالدولة عملائها بالفعل أنه اعتباراً من بداية يناير سيتم رفع معظم هذه الخدمات والمنتجات بنسبة 5 % مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالدولة.

وقال خالد علي البستاني إن الهيئة الاتحادية للضرائب شهدت استجابة واسعة من الأعمال للتسجيل بضريبة القيمة المضافة خلال الأيام الماضية كما سجّل موقع الهيئة الإلكتروني إقبالاً كبيراً من الشركات على التسجيل استكمالاً لمتطلبات الامتثال بالالتزامات المترتبة عليها بموجب الضريبة مؤكداً أنه على جميع الأعمال الملزمة بالتسجيل التقدم بطلبات التسجيل تفادياً لمخاطر عدم التسجيل عند الأول من يناير 2018.