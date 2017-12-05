منصور بن زايد يستقبل محافظ بنك السودان المركزي

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في مكتب سموه بقصر الرئاسة أمس، محافظ بنك السودان المركزي حازم عبد القادر والوفد المرافق له.

جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية السودان في المجالات الاقتصادية والتنموية والمالية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي مبارك راشد المنصوري، محافظ «مصرف الإمارات المركزي»، وراشد سعيد العامري، وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي.