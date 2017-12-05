«دبي للاستثمار»: مجمع الرياض في الربع الأول

قال خالد بن كلبان، العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة «دبي للاستثمار»، إن الشركة قاربت على إنهاء الإجراءات اللازمة لمشروع مجمع الرياض الاستثماري في المملكة العربية السعودية على غرار مجمع دبي للاستثمار في دبي، متوقعاً البدء في المشروع الجديد خلال الربع الأول من العام المقبل.

وأضاف، في تصريحات للصحفيين عقب انتهاء اجتماع الجمعية العمومية أخيراً: إن «دبي للاستثمار» قامت بتأسيس صندوق استثمار عقاري قيمته ملياري ريال سعودي كمرحلة أولى مع شريكين سعوديين، حيث إن هناك طرفاً يساهم بالأرض وطرفين، منهما دبي للاستثمار، بالتمويل وإدارة المشروع.

ولفت إلى أنه يتم التحقق حالياً من الصكوك المصدرة من خلال التقرير النافي للجهالة للتأكد من ملكية الأرض التي سيقام عليها، مضيفاً إنه يتبقى توقيع عقد المشروع خلال شهرين لا سيما وأن الأرض جاهزة والصندوق تم تأسيسه.

ولفت بن كلبان إلى أن شركته تعمل حالياً على إطلاق مشروع جديد في كينيا، مضيفاً إنه سبق وتقدمت بطلب للحصول على قطعة أرض بعد عدة زيارات ميدانية وتم قبول الطلب حيث تم تحديد 3 قطع أراض تم تخصيص واحدة منها.

وقال: إن الشركة تسعى أيضا لإنهاء إجراءات إقامة مجمع استثماري في أنجولا، لاسيما بعد أن تم التقدم بالمخطط العام للمشروع وتم تخصيص الأرض وتقييمها علاوة على تسجيل اسم شركة دبي الدولية، مشيراً إلى أنه من المتوقع استكمال الإجراءات اللازمة والحصول على الموافقات النهائية خلال شهرين أو ثلاثة أشهر.

وتابع: إن دبي للاستثمار قطعت شوطاً كبيراً من خلال التقدم بالمخطط العام للمشروع ولكن جاءت الانتخابات الرئاسية وما تبعها من شك في النتيجة وإعادتها عطلت الموافقة عليه، موضحاً أن الانتهاء من الانتخابات وتنصيب رئيس للبلاد قبل يومين سيتيح للشركة التواصل من جديد مع الحكومة لإتمام بقية الإجراءات، متوقعاً أن يتم بدء التنفيذ في المشروعين في أنجولا وكينيا خلال العام المقبل.

مشروعات

وكشف العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين لدى «دبي للاستثمار»، عن أن شركته تخطط في الوقت الراهن لاستثمار 100 مليون دولار في قطاع التعليم في 5 دول أفريقية بالشراكة مع عدد من المستثمرين، لافتاً إلى أنه من المقرر إنشاء مدارس في مصر وكينيا وجنوب أفريقيا وغانا وساحل العاج. وأضاف إنه كان مقرراً توقيع العقود اللازمة في نهاية الشهر الجاري ولكن الحاجة لاستكمال بعض الإجراءات القانونية اللازمة تسببت في التأخير ولكن سيتم مواصلة العمل على المشروع.

وأوضح إن الشركة تساهم حالياً بحصة قدرها 20% في صندوق استثمار بقيمة 50 مليون دولار في إثيوبيا، معرباً عن أمله للدخول في شراكة مع مؤسسة «بيل وميليندا غيتس» التي تبدي اهتماماً بعدة مشروعات في أفريقيا ومنها أثيوبيا.

«إيميكول»

وحول طرح حصة من شركة الإمارات ديستريكت كولينج «إيميكول» في بورصة دبي، قال بن كلبان إن خطة الإدراج لا تزال متوقفة على الاتفاق مع الشريك الأخر «الاتحاد العقارية» إما بشراء حصتها أو الدخول في الطرح، لذلك يتم حالياً إجراء بعض التقييمات بهدف دخول أطراف أخرى لشراء حصة الشريك. وأوضح أنه كانت هناك موافقات سابقة من مجلسي إدارة الشركتين على الطرح في البورصة ولكن الأمور تعقدت الآن لعدم وضوح الرؤية بالنسبة لمجلس إدارة الاتحاد العقارية وتحديد قرار التخارج أو الدخول في الإدراج، ومن الصعب تحديد وقت معين لإتمام الطرح.

ملكية

واعتبر بن كلبان، رفع سقف الملكية الأجنبية في أسهم «دبي للاستثمار» من 35% إلى 49% فرصة إضافية للانفتاح على المستثمرين الدوليين، خاصة بعد إضافة أسهم الشركة مؤخراً إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة.

ولفت إلى أن الترقية في المؤشر يساهم في دخول سيولة على السهم في مرحلة أولى 60 إلى 75 مليون دولار، وذلك وفق توقعات المحللين ثم في مرحلة ثانية بين 120 إلى 130 مليون دولار إضافية ما يؤثر بالإيجاب على قيمة السهم، وهناك تجربة في شركة داماك من 240 إلى 350 فلساً.

عقارات

وقال إن القطاع العقاري لا يزال يستحوذ على نصيب الأسد بقيمة إجمالية 9 مليارات درهم منها 4.5 مليارات مشاريع قيد التنفيذ، والباقي في مراحل مختلفة من المناقصات وإنهاء التصميمات والموافقات وغيرها، مؤكداً أن الشركة تركز في الوقت الحاضر على قطاع العقارات وإنشاء صناديق استثمارية من خلال شركة المال كابيتال إحدى الشركات التابعة لدبي للاستثمار.

وأوضح أن استثمارات الشركة في قطاع العقارات موزعة في مناطق مختلفة في دبي وأبوظبي والفجيرة ما يمنحها القدرة على مواجهة أي تحديات يمر بها السوق في الوقت الراهن.

ولفت إلى أن الشركة دشنت مؤخراً صندوقاً استثمارياً لقيادة تحالف من مجموعة من المستثمرين للاستحواذ الكامل على مدارس «كينت كوليج دبي» بقيمة 370 مليون درهم وتم بيع جزء منها لمستثمرين أفراد.

وذكر أن شركة «المال كابيتال» تركز على إنشاء صندوق عقاري بقيمة مبدئية 1.5 مليار درهم في مارس المقبل ترتفع إلى 3 مليارات درهم خلال أقل من عام أي في نهاية 2018 وإدراجه الصندوق في سوق دبي المالي، حيث ننتظر الموافقات اللازمة من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي.

وبين أن «دبي للاستثمار» سوف تساهم بعقارات قيمتها مليار درهم في الصندوق الجديد الذي يوفر عائداً للمستثمرين لا يقل 8% على رأس المال.

وعن توقعاته لنتائج أعمال دبي للاستثمار في العام الحالي، قال إنه يتوقع نمواً لكن بنسبة ليست كبيرة ولكن ستكون مقاربة لأرباح العام 2016، مضيفاً إن الشركة تخطط لإتمام صفقة أو صفقتي تخارج في 2018 ولكنها تبقى من ضمن التخارجات البسيطة حيث لا تتجاوز 50 مليون درهم.

مؤشرات

قال خالد بن كلبان إن هناك مؤشرات إيجابية في المنطقة ومنها تحسن سعر النفط وانتهاء وهدوء الأوضاع الجيوسياسية، في مقابل عوامل أخرى منها ترقب ضريبة القيمة المضافة مطلع 2018، متوقعاً نشاطاً اقتصادياً قوياً في النصف الثاني من العام نفسه ما سيظهر معه من نتائج أفضل للشركات.