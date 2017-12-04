70 % من تداولات «سوق دبي» لـ 10 شركات وساطة

استحوذت 10 شركات وساطة من بين 48 شركة عاملة في سوق دبي المالي على نحو 69.6 % أو 13.9 مليار درهم من تعاملات الشركات في نوفمبر البالغة نحو 20 مليار درهم من خلال تداول 10.9 مليارات سهم عبر 162.36 ألف صفقة.وتصدرت «الرمز كابيتال» القائمة بحصة 2.28 مليار درهم تعادل 11.39 % تليها «الصفوة مباشر للخدمات المالية»بـ 1.94 مليار بـ 9.73 % من قيم التداول.وحلت «هيرميس » ثالثاً بنحو 1.83 مليار درهم بنسبة 9.16 % تلتها «أرقام سيكيوريتيز» بنحو 1.63 مليار درهم، بنسبة 8.14 % ثم «أبوظبي التجاري للأوراق المالية» بنحو 1.2 مليار درهم، بنسبة 6.03 % تليها «أبوظبي الوطني للأوراق المالية» 1.17 مليار درهم بـ 5.87 % ثم «بيت الوساطة للأوراق المالية» 995.7 مليون درهم بنسبة 4.97 %، ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بنحو 994 مليون درهم، بنسبة 4.97 % وفى المركز التاسع جاءت «مينا كورب للخدمات المالية» بـ 4.83 % ثم «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» بـ4.5 %.
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