محافظ «المركزي» لـ«البيان الاقتصادي»: لا أوراق نقدية بتصاميم جديدة

نفى مصرف الإمارات المركزي إصدار عملات ورقية جديدة من فئات مختلفة بتصاميم جديدة.

وقال معالي مبارك راشد خميس المنصوري، محافظ المصرف المركزي، في تصريح لـ«البيان الاقتصادي»، تعليقاً على تداول صور هذه العملات: بشأن ما تم تداوله أخيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إصدار أوراق للعملة الإماراتية بشكل مختلف، نود التأكيد أن المصرف المركزي لم يُصدر أية أوراق نقدية بهذا الشكل.

وأضاف أن الأوراق النقدية المتداولة حالياً منذ زمن هي الأوراق النقدية الرسمية للدولة المعروفة للجميع بأحجامها وتصاميمها وأشكالها وفئاتها التي يتم إصدارها من قِبل المصرف المركزي، وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 10 لعام 1980 بشأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنية المصرفية، الذي يَعتبر ممارسة امتياز إصدار النقد في الدولة من الاختصاص الحصري لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.