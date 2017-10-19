«دبي للاستثمارات الحكومية» تدرج سنداً بـ 200 مليون دولار في ناسداك دبي

رحبت ناسداك دبي أمس بإدراج مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية سنداً بقيمة 200 مليون دولار دبي في البورصة العالمية بالمنطقة.

ويأتي هذا الإصدار ضمن برنامج مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية لسندات اليورو متوسطة الأجل والذي تبلغ قيمته 2.5 مليار دولار. وهذا الإدراج هو ثاني إدراج من مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية لسندات تقليدية في بورصة ناسداك دبي بعد إدراج سندات بقيمة 300 مليون دولار في شهر مايو 2014.

وجدير بالذكر أن مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية أدرجت أيضاً إصداري صكوك بناسداك دبي؛ أحدهما بقيمة مليار دولار في شهر فبراير 2017 والآخر بقيمة 700 مليون دولار في شهر مايو 2014.