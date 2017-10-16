6 قواعد لبدء استثمار ناجح

سواء كنت تستثمر في الأسهم أو العملات أو العقارات أو المعادن الثمينة أو غيرها، فإن الحصول على استثمار ناجح هو أمر يشغل تفكيرك منذ اليوم الأول لبدء استثمارك للمال. والذي ربما يزيد من اهتمامك بالحصول على استثمار ناجح ما نسمعه كل يوم من قصص فشل أحدهم في الاستثمار، أو الهبوط الحاد الذي يطال بعض أسواق الاستثمار، ما يجعل الحصول على استثمار ناجح تحدياً يستحق خوضه بإصرار كبير.

وبشكل عام افصل دائماً بين الأموال التي تدخلها في الاستثمار وتلك المتعلقة بحياتك الشخصية. لا تفكر أبداً في استخدام مدخرات العائلة الاحتياطية كرأس مال لاستثمارك فهذا قد يرهق عائلتك ويجعلها عرضة للأزمات المادية، وحينها قد تحصل على استثمار ناجح، ولكن قد تضر بالاستثمار الحقيقي وهو العائلة.

وعموماً، عليك أن تعلم قبل كل شيء أن النجاح في الاستثمار هو حصيلة الجهد والعزيمة، وشيء من الحظ! ومن يحصل على استثمار ناجح سوف يحقق حلم الثراء الذي يحلم به، فيما يلي ست قواعد هي الأهم حسب آراء الخبراء، حاول أن تتبعها ما استطعت من أجل تحقيق أعلى العوائد.

1. لا تجاري الموضة الرائجة.

2. اغتنم الفرص.

3. التحلي بالصبر وبُعد النظر.

4. لا تضع كل البيض في سلة واحدة.

5. اعمل وفق خطة استثمارية متينة.

6. ما خاب من استشار.