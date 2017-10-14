«أرامكو» تجري محادثات للتخلي عن طرح عام أولي في بورصة دولية

نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مصادر مطلعة قولها إن «أرامكو» السعودية تدرس التخلي عن خطط طرح عام أولي في بورصة دولية لصالح تنفيذ طرح خاص لصناديق سيادية عالمية ومؤسسات استثمارية. واكتسبت المحادثات لتنفيذ طرح خاص لحكومات أجنبية من بينها الصين ومستثمرون آخرون زخماً في الأسابيع الأخيرة وفقاً للتقرير.

وذكر التقرير أن الشركة ما زالت تدرس إدراج أسهمها في البورصة السعودية (تداول) العام القادم.

وقالت فايننشال تايمز إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد، وإن الإدراج في بورصة دولية مازال من الممكن أن يتم العام المقبل. وقال متحدث باسم الشركة «مازال عدد من الخيارات للإدراج العام لأرامكو السعودية قيد المراجعة. لم يتم اتخاذ قرار بعد وتظل عملية الطرح العام الأولي في مسارها».