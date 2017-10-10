شركة يابانية تعتزم إنشاء أول مصنع لـ"هياكل الروبوتات" بالسعودية

قال مدير فريق عمل التعاون الصناعي بين اليابان والسعودية، أوسامو أوتا، إن هناك توجها من شركة يابانية؛ للتعاون مع شريك سعودي في إنشاء أول مصنع لـ"هياكل الروبوتات" في المملكة والتي تقي الآلات من مخاطر التشغيل.

وذكر رئيس الجانب الياباني، هيروشي سايتو، وفقا لما نقلته صحيفة "الاقتصادية"، اليوم الثلاثاء أن الاجتماع المشترك لمجلس الأعمال السعودي – الياباني، الذي عقد بالأمس، يعتبر فرصة لتبادل الخبرات بين الجانبين، وتسهيل فرصة عقد مشاريع تجارية مشتركة.

وأضاف سايتو، أن المستثمرين اليابانيين لديهم شغف ورغبة بالمشاركة في مشاريع في المملكة، معتبرا أنها المرة الأولى التي تشارك فيها نحو 60 شركة يابانية بمختلف المستويات في مجالات مختلفة، شملت تحلية المياه، وشركات الأنظمة المالية، والشركات التكنولوجية والطبية.

وأوضح سايتو، بحسب الصحيفة أن الفرصة متاحة ليس فقط في الاستثمارات الكبيرة، ولكن حتى على مستوى الشركات المتوسطة والصغيرة، مبديا الرغبة في التعاون وتقديم النصائح الاستشارية.

كما أشار إلى أن اليابان على استعداد لمشاركة المملكة ودعمها لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يعد من أبرز القطاعات التي تمتلك فيها اليابان خبرة مميزة، والعمل على إيجاد منصة مشتركة للتعاون في هذا الصدد.

وأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية ارتفاع العجز التجاري مع السعودية إلى 208.6 مليار ين (1.9 مليار دولار)، بزيادة 59.1% خلال يوليو 2017، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، عند 114.7 مليار ين ( 1.04 مليار دولار).