«المعهد المصرفي» ينظم 434 برنامجاً مهنياً في 6 أشهر

نفذ معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، 434 برنامجاً تعليمياً وتدريبياً، حيث بلغت نسبة المشاركين إلى 9701 متدرب، من ضمنهم 2473 من مواطني الدولة بنسبة 25% من إجمالي المشاركين.

وقال جمال الجسمي، مدير عام المعهد، إن النمو المتزايد في أعداد المشاركين في برامجنا يعزز موقعنا كأحد أبرز المعاهد والمؤسسات التعليمية في المنطقة، لاسيما وأن المعهد يؤهّل العاملين في القطاع المالي والمصرفي بالمهارات اللازمة للنجاح. وإننا نتولى مسؤولية تعزيز جهود التوطين الحكومية ويسعدنا أن ندعم المواهب الإماراتية الصاعدة في المنطقة.