أسواق الأسهم تصعد على استحياء وسط سيولة «ضعيفة»

أغلقت أسواق الأسهم المحلية على مكاسب طفيفة أمس وذلك للجلسة الثانية على التوالي مستفيدة بشكل رئيسي من صعود الأسهم القيادية وسط استمرار شح السيولة بعد هبوطها دون 200 مليون درهم.

وبلغت مستويات السيولة الكلية في السوقين نحو 194.8 مليون درهم منها 131.9 مليون في دبي و62.9 مليون في أبوظبي، وجرى تداول 127 مليون سهم بواقع 86.8 مليون في دبي و40.29 مليون في أبوظبي، وذلك من خلال تنفيذ 2426 صفقة.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.25% أو ما يعادل 9 نقاط ليغلق عند 3570.2 نقطة مع ارتفاع أسهم «إعمار العقارية» و«بنك دبي الإسلامي» و«دبي للاستثمار»، بينما ربح سوق أبوظبي 13.8 نقطة أو ما نسبته 0.31% ليغلق عند 4441.13 نقطة بدعم من «الدار» و«بنك أبوظبي الأول» و«اتصالات».

مستويات

وقال المحلل المالي، وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري الوطني في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار بالإمارات، إن أسواق الأسهم لا تزال تراوح مكانها مع استمرار التدني الملحوظ في مستويات السيولة بسبب النظرة التشاؤمية المسيطرة على معنويات المستثمرين.

وأضاف الطه لـ «البيان الاقتصادي»، أن هناك ترقباً في الأسواق لنتائج الربع الثالث، إذ يعتقد الكثيرون أنها الشرارة التي ستعاود معها الأسواق نشاطها مجدداً، مضيفاً: يجب ألا نعول كثيراً على نتائج الشركات بقدر ما يجب أن نسعى نحو التفكير الاستثماري بشكل منطقي وعقلاني لإزالة النشرة التشاؤمية المسيطرة على الأسواق.

صدارة

ودعمت الأسهم القيادية صعود سوق دبي بشكل رئيس مع ارتفاع سهم «إعمار العقارية» بنحو 0.47% إلى 8.54 دراهم، متصدراً المرتبة الثانية في قائمة الأنشط من حيث القيمة بنحو 26.4 مليون درهم.

نشاط

وفى سوق العاصمة، قادت أسهم «اتصالات» و«أبوظبي الأول» و«الدار» وتيرة الصعود مع ارتفاعها بنحو 0.28% و0.49% و0.87% على التوالي، وتصدر سهم «دانة غاز» نشاط السوق من حيث الاحجام بعد تجاوزها 12.3 مليون سهم بقيمة 9.05 ملايين درهم، فيما تصدر سهم «أبوظبي الأول» النشاط من حيث القيم بأكثر من 13.14 مليون درهم.

عقود

شهدت العقود المستقبلية في ناسداك دبي أمس تداولات هادئة بعد تنفيذ عملية واحدة على «الاتحاد العقارية» لعدد 700 عقد بقيمة 56.56 ألف درهم لتغلق منخفضة بنسبة 0.61% إلى 0.81 درهم.

نصحت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين بضرورة الحرص عند التعامل مع شركة الوساطة على الحصول على نسخة من الاتفاقية الموقعة مع الشركة ومراعاة شطب الفرغات إن وجدت، والحرص على الحصول على كشف حساب.

نسخة

* افصاحات

* أعلنت شركة دريك آند سكل، عن استكمال برنامج إعادة هيكلة رأس المال، مشيرة إلى أن الزيادة تضمنت إصدار 500 مليون سهم جديد لشركة تبارك للاستثمار (المستثمر الاستراتيجي)، حيث تم تباعاً تحويل وتسجيل الأسهم الجديدة لمصرف عجمان وفقاً لاتفاقية التمويل الموقعة بين الشركة والبنك.

* طالب سوق أبوظبي المالي الشركات المدرجة في تعميم أمس بضرورة تحديث بيانات المطلعين وملف الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشكل فوري في حال حدوث أي تغييرات.

* أعلن بنك الاستثمار أن مجلس إدارته سينعقد في 7 أكتوبر الجاري لمناقشة أمور تتعلق بأعمال البنك.