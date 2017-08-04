الأسهم المحلية تواصل الصعود للأسبوع الخامس

استمرت أسواق الأسهم المحلية في ماراثون صعودها للأسبوع الخامس على التوالي مع تفاؤل المستثمرين بنتائج الشركات وظهور محفزات جديدة عززت من أداء الأسهم القيادية.

وصعد سوق دبي 1.91%، وهي أكبر مكاسب أسبوعية منذ منتصف الشهر الماضي، ليبلغ 3675.12 نقطة بفضل مكاسب «إعمار» و«دبي الإسلامي»، وجرى تداول أكثر من مليار سهم بقيمة 1.6 مليار درهم من خلال 17.8 ألف صفقة، وبلغت مكاسب السوق على مدار خمسة أسابيع نحو 8.3%.

وربح سوق أبوظبي 27.75 نقطة أو ما نسبته 0.61%، مواصلا مكاسبه للأسبوع الرابع على التوالي، ليغلق عند 4596.03 نقطة بدعم أسهم «البنوك» و«الطاقة»، وجرى تداول 365 مليون سهم بقيمة 539 مليون درهم من خلال 4596 صفقة.

وزاد رأس المال السوقي للأسهم على مدار الأسبوع بنحو 3.92 مليارات درهم منها 3.76 مليارات لسوق دبي و152 مليون لسوق أبوظبي ليصل إلى 816 مليار درهم، وبلغت مستويات السيولة الكلية في السوقين نحو 2.15 مليار درهم بعد التداول على 1.36 مليار سهم من خلال 22.4 ألف صفقة منفذة.

وفي جلسة أمس، صعد سوق دبي بنسبة 0.39% مع ارتفاع سهم «دبي للاستثمار» و«سوق دبي المالي» و«بنك دبي الإسلامي»، بينما تراجع سوق أبوظبي 0.27% مع هبوط سهم «دانة غاز» و«اتصالات».

تفاؤل

وقال إيهاب رشاد الرئيس التنفيذي لشركة «الصفوة مباشر» للخدمات المالية، إن هناك حالة تفاؤل واضحة تنتاب المستثمرين في أسواق الأسهم في ظل تواصل الشركات في الإعلان عن نتائج جيدة مقارنة بالأرباع الماضية فضلا عن ظهور محفزات إيجابية على صعيد الشركات فيما يتعلق بمشاريع جديدة واستحواذات.

وأضاف رشاد، لـــ«البيان الاقتصادي»، إن الأنظار لا تزال تتوجه نحو الأسهم القيادية مثل «إعمار» وسط ترقب لإعلان الشركة عن أي جديد فيما يتعلق بطرح ذراعها للتطوير العقاري بدولة الإمارات.

وصعدت أسهم «إعمار العقارية» بنسبة 2.95% بعدما بلغت أعلى مستوياتها في 32 شهراً، كما زاد سهم «أرابتك» بنسبة 0.87%، بينما تراجع «دريك آند سكل» بنحو 0.75%.

وعززت أسهم البنوك القيادية من وتيرة الصعود مع ارتفاع سهم «دبي الإسلامي» أكثر من 4.2%، كما زاد سهم «أملاك للتمويل» بنسبة 2.6% وصعد «مصرف الإمارات الإسلامي» بنحو 0.8%.

سيولة

ولفت رشاد إلى أن الأسواق ينتظرها مزيد من المكاسب في الأسابيع المقبلة مع توالي إعلانات الأرباح الجيدة وهو ما ظهر جليا من خلال تحسن نسبي طفيف في مستويات السيولة على مدار جلسات الأسبوع الماضي.

وفي قطاع الاستثمار بدبي، ارتفع سهم «سوق دبي المالي» بنسبة 6% و«دبي للاستثمار» بنسبة 4.97% لأعلى مستوياته في 23 شهراً ونصف الشهر.

ورجح رشاد نجاح سوق دبي في تجاوز مستوى 3700 نقطة بالمدى القريب على أن يتعرض بعدها لموجات جني أرباح محدودة قبل أن يعاود صعوده مجدداً في اتجاه مستويات سعرية أعلى.

وحول أداء سوق أبوظبي، قال الرئيس التنفيذي لشركة «الصفوة مباشر» إن تداولات المستثمرين تتركز بشكل رئيسي على الأسهم الكبرى مثل «أبوظبي الأول» و«اتصالات» لا سيما بعد أدائهما المالي القوي في النصف الأول.

وخلال الأسبوع الماضي، صعد سهم «أبوظبي الأول» بنسبة 2.35% و«مصرف أبوظبي الإسلامي» بنسبة 2.23%، بينما ارتفع سهم الاتحاد الوطني بنحو 4.09%. كما ارتفع سهم «دانة غاز» بنسبة 3.17% و«أغذية» بنسبة 4.23%، فيما تراجع «اتصالات» 2.4%.

%22.3

أظهرت نتائج شركة أسمنت الخليج ارتفاع أرباحها إلى 21.7 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 22.3 %، مقارنة بنحو 17.74 مليون درهم في الفترة المقارنة من 2016.

ووفق بيانات الشركة لسوق أبوظبي، جاءت الزيادة في الأرباح بدعم الزيادة في الإيرادات التشغيلية الأخرى وانخفاض المصاريف الإدارية والعمومية والبيعية وتحقيق لإيرادات من الاستثمارات. دبي - البيان